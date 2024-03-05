Ferhat Murat'tan Ersan Şen'e algı tepkisi: Gerçek olmayan verilerle konuşuyorsunuz Yap-işlet-devlet projelerinin tartışıldığı programda Ersan Şen'in "Türkiye’de siyaset algılar üzerinden yapılır" sözlerine tepki gösteren Ferhat Murat, "Doğru emeklerken, yalan koşarmış maalesef" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Televizyon ekranlarındaki tartışma programları sık sık gündem oluyor.

Derin tartışmaların yapıldığı programlarda, zaman zaman tansiyon da yükseliyor.

TV100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına, iletişimci-yazar Ferhat Murat ve ceza hukukçusu Ersan Şen konuk oldu.

Tansiyon yükseldi

Tansiyonun yükseldiği programda gündem, yap-işlet-devret projeleriydi.

Ersan Şen'in projelerle ilgili resmi olmayan rakamlar vermesi üzerine Ferhat Murat, gerçek rakamlarla projelerin önemini açıkladı.

"Gerçek olmayan verilerle konuşuyorsunuz"

Ersan Şen'in "Türkiye’de siyaset olgular üzerinden değil, algılar üzerinden yapılır." sözüne de karşılık veren Murat, "Gerçek olmayan verilerle konuşuyorsunuz." cevabını verdi.

"Hepsi garantinin üzerinde açıklandı"

İşte Ferhat Murat ve Ersan Şen arasında geçen tartışmada yaşanan diyalog:

Ferhat Murat: Kuru eleştiri para etmez, çözümün ne? Sen anlaşıldı siyasete gireceksin. Ben olsam böyle yapardım da, sen her tarafı eleştiriyorsun.

Ersan Şen: O yap işletçilere, İstanbul’da vadedilenlere karşılık bu ülke yap-işlet-devretçilerden kurtulması gerekiyor. Her yıl garanti para ödüyorsun.

Ferhat Murat: Hocam rakamlarla konuşun. Devletin kasasından Çanakkale 1915 Köprüsü’ne ne kadar çıktı? Hepsi garantinin üzerinde açıklandı zaten. Ne kadar zararda, rakam verir misiniz?

"Türkiye’de siyaset algılar üzerinden yapılır"

Ersan Şen: Ben nereden bileyim ne kadar geldi. Türkiye’de siyaset olgular üzerinden değil, algılar üzerinden yapılır.

Ferhat Murat: Şu an hocam siz de tam bunu yapıyorsunuz. Gerçek olmayan verilerle konuşuyorsunuz. Bana net parayı söyleyeceksiniz. Yap-işlet-devret projelerine, İstanbul Havalimanı’na, şehir hastanelerine, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçen araç sayılarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı detaylı olarak açıkladı. Rakam verin rakam. Bakanlık diyor ki ben 10 adet garanti etmişim 12 araç geçmiş. Üzerinden geçenden ben kâr alıyorum diyor. Ama siz resmi veriyi görmeden yanlış değerlendirme yapıyorsunuz.

Ersan Şen: Osmangazi Köprüsü’nde de, doğalgazda da devlet parayı cebinden ödüyor. Sonra vatandaşın burnundan fitil fitil getiriyorlar.

Ferhat Murat: Rakamları söylüyorum, 2016’dan 2041 yılına kadar yap-işlet-devret projelerinde 37,9 milyar dolar gelir var. Kasadan çıkmadan bir para kazanılmış oldu. Anlaşma, sözleşme ortada. Sen Hazine ve Maliye Bakanı gibi burada atıp tutuyorsun.

"Doğru emeklerken, yalan koşarmış maalesef"

Daha sonra tartışmaya ilişkin anları sosyal medya hesabından paylaşan Ferhat Murat, paylaşımına şu notu düştü: