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    Feribot seferleri iptal mi edildi? 18 Kasım 2022 Hangi seferler yapılmayacak?

    Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferleri iptal edildi. Peki hangi seferler yapılmayacak? İşte detaylar...
    • 18.11.2022 - 08:45
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    Feribot seferleri iptal mi edildi? 18 Kasım 2022 Hangi seferler yapılmayacak?

    Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri fırtına engeline takıldı.

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler iptal edildi.

    Bugün yolculuk yapmak için bilet alan vatandaşlar hangi seferlerin yapılmayacağını araştırıyor. İşte detaylar…

    Hangi seferler yapılmayacak?

    Fırtına nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

    Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 15.00 feribot seferleri iptal edildi.

    Feribot seferleri iptal mi edildi? 18 Kasım 2022 Hangi seferler yapılmayacak? #1


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