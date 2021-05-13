Feridun Başkan kimdir? Şanlıurfa MHP eski İl Başkanı Feridun Öncel hakkında..

İş adamı ve eski milletvekili Feridun Öncel kimdir sorusu vatandaşların merak konusu oldu. Peki Feridun Başkan olarak anılan Feridun Öncel kimdir? İşte detaylar..

Şanlıurfa MHP eski il başkanı ve Memleketçi Sanayici ve İş Adamları ( MİSİAD ) Genel Başkanı Feridun Öncel, gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Hayatı ve kariyerine dair detaylar araştırma konusu olan Şanlıurfa MHP eski İl Başkanı Feridun Öncel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu araştırılıyor.

Peki Feridun Öncel kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...

FERİDUN ÖNCEL KİMDİR?

12 Eylül 1954 yılında Şanlıurfa’da doğan Feridun Öncel, ilk ve ortaokulu Şanlıurfa'da, liseyi İstanbul'da İhsan Mermerci Okulu'nda bitirmiştir. Üniversite öğrenimini, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamlamıştır.

1995 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi 1. sıra Şanlıurfa Milletvekili olan Öncel, 1995-1998 yılları arasında Şanlıurfa MHP İl Başkanı olarak görev yapmıştır.

Bunun yanında Feridun Öncel’in Genel Başkanlığını yaptığı Başkent İktisatçılar Derneği, Mum Gibi Yanan Kerkük, Ermeni Soykırım Yalanı, Vatan Namustur Satılamaz, Türk Telekom'un Özelleştirilmesi, AİHM Kararı, AB Macerası, Küresel Sermayenin Ürünlerine Boykot Çağrısı ve Uyuşturucu Madde Kullanımı’nın zararlarına ilişkin pek çok rapor düzenleyerek kamuoyu ile paylaşmıştır.

Feridun Öncel, Memleketçi Sanayici ve İş Adamları ( MİSİAD ) Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.