Feridun Sinirlioğlu: Taliban ile iletişime geçmeliyiz

BM Güvenlik Konseyi'nin Afganistan oturumunda konuşan Feridun Sinirlioğlu, "Taliban'ın sözlerinde duracaklarını öğrenmemiz için onlarla iletişime geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM'nin Afganistan oturumunda önerilerde bulundu.

Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin Afganistan oturumuna Türkiye de davet edildi. Oturumda yaptığı konuşmada, Afganistan'ın önemli bir yol ayrımında olduğunu söyledi.

"ONLARLA İLETİŞİME GEÇMEMİZ GEREK"

Afganistan'da uzun vadede istikrar için kapsayıcı ve temsili bir hükümet gerektiğine dikkati çeken Sinirlioğlu, Taliban ile ''Kademeli angajmanın doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz. Verdikleri sözleri yerine getirip getirmeyeceklerini görmek için onlarla iletişim kurmamız gerek. (Taliban'ın) Sözlerini eyleme dökerek güvenimizi kazanması gerek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Taliban'ın söylemeleriyle değil eylemleriyle dikkate alınacağını belirten Sinirlioğlu, Afgan halkının ise her zamankinden daha fazla destek ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"TEMEL HİZMETLERİN DEVAMI İÇİN HAVALİMANI FAALİYET GÖSTERMELİ"

Uluslararası toplumun önceliklerinden birinin ise temel hizmetlerinin devam edebilmesi için Kabil'deki havalimanının kesintisiz faaliyet göstermesini sağlamak olduğunu söyleyen Sinirlioğlu, son haftalarda Türkiye'nin Katar ile bu yönde attığı çabaları anlattı.

Afganistan'da kötüye giden insani duruma da dikkati çeken ve uluslararası topluma desteğini artırması çağrısı yapan Sinirlioğlu, ''Hemen harekete geçmezsek bölge ve ötesinde daha büyük insani sonuçlar ve güvenlik sorunları ile karşı karşıya kalacağız.'' dedi.

"HÜKÜMET HAK İHLALİ YAPARSA, HESAP VERECEĞİNİN FARKINDA"

Sinirlioğlu, ''Afganistan'daki geçici hükümet, insan hakları ihlallerini özellikle de kadın ve kız çocuklarının haklarını ihlal ettiği takdirde hesap vereceğinin gayet farkında. Gelişmeleri de bu bağlamda çok yakından izlemeliyiz.'' diye konuştu.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jeffrey DeLaurentis de ''Taliban uluslararası meşruiyet ve destek arıyor. Mesajımız net; Meşruiyet ve desteği kazanması gerekecek.'' mesajı verdi.

"AFGANİSTAN'A AİT VARLIKLAR DONDURULAMAZ"

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang ise Afganistan'ın dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini belirterek ''Bu varlıklar Afganistan'a ait ve Afganistan için kullanılmalı, baskı aracı olarak değil.'' ifadesini kullandı.

Rusya da Afganistan'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısına destek verdi.

Afganistan'ın BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai ise BM Güvenlik Konseyi'ne kapsayıcı olmayan bir hükümeti tanımaması çağrısı yaptı.