Son dönemlerde tatil beldelerindeki pahalılık sık sık gündeme geliyor.
Ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla fahiş fiyatlara isyan ediyor.
Bu isimlerden biri de son dönemlerde açıklamalarıyla adından söz ettiren Ferman Toprak oldu.
LAHMACUN FİYATLARINA İSYAN ETTİ
Ünlü şarkıcı katıldığı programda Bodrum’da lahmacuna ödediği ücreti açıklayıp isyan etti.
Ferman Toprak Youtube’da yayınlanan Pınar Kerimoğlu’nun programına konuk oldu.
3 LAHMACUN 3 BİN 900 LİRA
Konser sonrası eşiyle birlikte bir otelde yemek yemeye gittiğini söyleyen Toprak, "3 lahmacun yedik, 3 ayran içtik 3900 lira hesap geldi" diyerek fiyatlara tepki gösterdi.
"HER LAHMACUNA 1 KİLO ET Mİ KOYDUNUZ"
Toprak, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:
Herkes de 'Kim kime hesabı itelerse' diye yaşıyor. Geçen gün Bodrum konserimden sonra eşimle acıktık, 3 lahmacun 3 ayran yedik, toplam 3900 TL hesap geldi. 'Bu ne kardeşim, her lahmacuna 1 kilo et mi koydunuz? ben Ferman Toprağım dedim. Onlar da bana, 'Burası Türkbükü' dediler. Hesabımızı ödedik, kalktık.
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