Ferman Toprak Bodrum'da ödediği lahmacun fiyatını söyleyip isyan etti Bodrum'da konser sonrası eşiyle yediği 3 lahmacuna 3 bin 900 TL ödediğini söyleyen şarkıcı Ferman Toprak, "Bu ne kardeşim, her lahmacuna 1 kilo et mi koydunuz?" diyerek duruma isyan etti.

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Haber Merkezi

Son dönemlerde tatil beldelerindeki pahalılık sık sık gündeme geliyor.

Ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla fahiş fiyatlara isyan ediyor.

Bu isimlerden biri de son dönemlerde açıklamalarıyla adından söz ettiren Ferman Toprak oldu.

LAHMACUN FİYATLARINA İSYAN ETTİ

Ünlü şarkıcı katıldığı programda Bodrum’da lahmacuna ödediği ücreti açıklayıp isyan etti.

Ferman Toprak Youtube’da yayınlanan Pınar Kerimoğlu’nun programına konuk oldu.

3 LAHMACUN 3 BİN 900 LİRA

Konser sonrası eşiyle birlikte bir otelde yemek yemeye gittiğini söyleyen Toprak, "3 lahmacun yedik, 3 ayran içtik 3900 lira hesap geldi" diyerek fiyatlara tepki gösterdi.

"HER LAHMACUNA 1 KİLO ET Mİ KOYDUNUZ"

Toprak, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: