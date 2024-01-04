Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda yapılan operasyonlar sonucu çok sayıda çete çökertildi.
Çetelerden ele geçirilen lüks araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilerek polislerin kullanımına sunuldu.
Çetelerden ele geçirilen araçlar polislerin hizmetinde
Böylelikle piyasa değerlerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen araçların anlamlı bir görev için devirleri yapıldı.
Polisin hizmetine sunulan lüks araçlar vatandaşların da ilgisini çekerken trafikte sıkça görülmeye başlandı.
Son olarak Ferrari marka bir trafik polisi arabası, İstanbul'da bulunan bir benzin istasyonunda görüntülendi.
Benzinlikte görüntülendi: Göstergenin yanından ayrılamadı
İlk kez benzinlikte görülen aracın başında duran polis memurunun ise litre/fiyat göstergesinin yanından ayrılamadığı görüldü.
Çevredekiler ise lüks aracın benzin alma anlarını kayda aldı.
O anlar böyle görüntülendi...
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