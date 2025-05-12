Fesih açıklaması yapan PKK: Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'un öldürüldü

Haber Merkezi

PKK, kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu.

Bu duyuruda ise belirtilen bir detay vardı.

Örgütten yapılan açıklamada, PKK'nın kurucuları Rıza Altun ile Ali Haydar Kaytan'ın öldürüldüğü de belirtildi.

ÖLÜMLERİ GİZLENDİ

"Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilmişti.

Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, örgütten kopmaların önüne geçmek ve örgütün içindekilerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlenmişti.

MİT tarafından, Rıza Altun'un, Kandil'in İran sınırına yakın bölgede bir toplantı yapacağının öğrenilmesi üzerine, operasyon hazırlıkları başlamıştı. Bu kapsamda, Rıza Altun'un kullanabileceği tüm yollar ve araçlar kontrol altına alınmıştı.

PKK'nın tepe kadrosunda bulunan Altun'un, Mikail Özdemir ve Emrullah Dursun ile Kandil'in İran sınırı yakınlarındaki Abu Bakra köyüne gittiğinin Bayraktar TB2 İHA ile tespit edilmesi üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F16 uçakları tarafından hava harekatı yapılması için gerekli koordineler kurulmuştu.

Bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından MİT'in tespit ettiği hassas koordinat, hava harekatıyla tam isabetle vurulmuştu.

BUGÜN DOĞRULANDI

Uzun süre inkar edilen bu durum, bugün yapılan açıklama ile doğrulanmış oldu.

PKK tarafından yapılan açıklamada, ölümleri belirtildi.