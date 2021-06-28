Festival ve konser yasağı kalktı mı? 6 metrekare kuralı dikkat çekti..

Festival ve konser yasağı kalktı mı? 6 metrekare kuralı dikkat çekti..

Festival ve konser yasağı kalktı mı? sorusu, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgeyle yanıt buldu. Peki festival ve konser yasağı kalktı mı?

Türkiye, vaka sayısının düşmesi ve aşılama oranının hızlanmasıyla birlikte 1 Temmuz tarihinden itibaren yeni bir döneme geçiş yapmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları kamuoyuna duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı da 81 İl Valiliğine 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak olan kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına ilişkin genelge gönderdi.

Bu gelişmenin ardından bir seneyi aşkın süredir ara verilen konser faaliyetlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Müzik sektörü çalışanları ve müzik severler, festival ve konser yasağı kalktı mı? sorusuna yanıt arıyor.

Peki festival ve konser yasağı kalktı mı? 1 Temmuz sonrası festival ve konserler açılacak mı? İşte festival ve konser yasağı hakkında son gelişmeler...

FESTİVAL VE KONSER YASAĞI KALKTI MI, 1 TEMMUZ SONRASI AÇILACAK MI?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 1 Temmuz 2021 sonrası uygulanacak yeni kararların yer aldığı İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı.

Yayımlanan genelgeye göre; konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak koşuluyla izin verilecek.

Yani festival ve konserler, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren kurallara dikkat edilmesi kaydıyla yapılabilecek.