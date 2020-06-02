Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot denize indirildi

Terör örgütü PKK'nın 3 yıl önce İzmir Adliyesi'ne düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot, sefere başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin terör örgütü PKK'nın 3 yıl önce İzmir Adliyesi'ne düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adını verme kararı aldığı feribot, Üçkuyular İskelesi'nde düzenlenen törenle denize indirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada yaptığı konuşmada, İzmir ve Türkiye'nin kahramanı Fethi Sekin'in ismini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

"HAKKINI ÖDEYEMEYİZ"

Kentin ulaşımına katkı sunacak feribotun hayırlı olmasını dileyen Soyer, şöyle konuştu:

"Ne yaparsak yapalım bizler için canını feda eden şehitlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Onlar, gözlerini kırpmadan ülkemiz için çocuklarımızın geleceği için ölüme meydan okudu. Bizim de asli görevimiz, onlardan geriye kalanlara sahip çıkmak ve onların anısını ilelebet yaşatmaktır. Bu vesileyle, Fethi Sekin'in ismini taşıyan feribotun İzmir'e hayırlı olmasını diliyorum."





EŞİ VE KIZI FERİBOTLA TUR ATTI

Konuşmaların ardından Soyer, şehidin eşi Rabia ve kızı Dila Sekin ile emniyet ekipleriyle kurdele keserek, feribotla tur attı. Bu sırada polis botları da feribota eşlik etti.