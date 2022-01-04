Fethi Sekin'in şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti

PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlara gerçekleştirmek istediği saldırıyı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin, vefatının 5'inci yılında unutulmadı.

5 Ocak 2017'de İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde polis memuru Fethi Sekin, aracından inen bir şahıstan şüphelendi.

Otomobildeki silahlı teröristleri fark eden Fethi Sekin, tabancasını çekerek teröristlere korkusuzca müdahale etti.

Tam bu esnada araçta inen teröristler yanlarındaki bombayı patlattı.

Sekin'in kovaladığı iki teröristten biri etkisiz hale gelirken, diğer teröristin yakalanabilmesi için son mermisine kadar çatıştı.

KORKUSUZCA ŞEHADETE YÜRÜDÜ

Ancak kahraman polis Fethi Sekin, bir aracın arkasına saklanan teröristin açtığı ateşle görevli olduğu adliyenin önünde şehit düştü.

Evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, tüm Türkiye'nin yüreğini burkan kahramanlığıyla çok sayıda insanın hayatını kurtararak şehadete yürüdü.

5'İNCİ YILINDA DA UNUTULMADI

Üzerinden geçen 5 yılda, şehit Fethi Sekin unutulmadı. Her yıl kahramanlığıyla anılan şehit Fethi Sekin, gönüllere taht kurdu.

FETHİ SEKİN KİMDİR

Cesaretiyle teröristlerin hain planını gerçekleştirmesini engelleyen Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu.

Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun olan Sekin'in, ilk görev yeri Kilis oldu.

Sekin, 1999'da Bingöl'e tayin oldu. Bingöl'de üç yıl görev yapan Sekin, 2002 yılında İzmir'de görevlendirildi. Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'de, yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı.

TABANCASIYLA UZUN NAMLULU SİLAHLARA KARŞI DİK DURDU

Sekin, 5 Ocak 2017'de mesleğindeki tecrübesi ve görevi sırasındaki dikkati sayesinde olası bir faciayı engelledi.

Fethi Polis'in teröristlerin üstüne korkusuzca gittiği an İZLE

GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ın şehit düştüğü saldırıda 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde etkisiz hale getirildi.

İZMİRLİLER TERÖRE KARŞI BİRLİK MESAJI VERDİ

Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Fethi Sekin'i andı VİDEO

BİRÇOK YERE ADI VERİLDİ

Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adını verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi.

Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapılıyor. Bazı anne ve babalar yeni doğan oğullarına, onun gibi cesur olması için "Fethi Sekin" ismini verdi.

Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula adı verilen Sekin'in ismi sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.

OĞLUNUN FOTOĞRAFINI BAŞUCUNDAN AYIRMIYOR

Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, oğlunun cesaretinin hafızalarda olduğunu söyledi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir kızının Aydın'daki evinde yaşayan Mehmet Zeki Sekin, 5 yıl önceki hain saldırıdan 1 gün önce oğlu Fethi Sekin ile çektirdikleri fotoğrafı başucundan ayırmıyor.

Mehmet Zeki Sekin, oğlunun acısını yüreğinde taşıdığını dile getirdi.

"ÇOCUKLUĞUNDA DA KORKUSUZDU"

Evladının Elazığ'da geçen çocukluk yıllarında tarım işlerinde çalıştığını anlatan Sekin, şöyle konuştu:

"Çocukluğunda da korkusuzdu. Korku nedir bilmezdi. Çok çalışkandı. Köyde sulama işlerine giderdi, kayısı işlerdi. Davarları otlatmaya götürürdü. Bekçi amcası Mevlüt vardı, onun kıyafetlerini giymeye çalışırdı, onu örnek alıyordu. Azimle çalıştı, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunu kazandı. Kazandıktan sonra ilk görev yeri Kilis'ti, sonra Bingöl, oradan da İzmir'e atandı. Yaklaşık 14 yıldır İzmir'deydi, 8 yıldır da adliyenin önünde görev yapıyordu."





"HİÇ ÖLMEMİŞ GİBİ"

Oğlunun şehit olduğu gün Aydın'da böbrek taşı ameliyatı olduğunu aktaran Sekin, o günü şöyle anlattı:

"Hastanede böbrek taşı ameliyatı olmuştum. Ameliyattayken olay oluyor. Sonra beni servise alıyorlar. Televizyon açıktı. İzmir Adliyesinde olay olduğu haberleri vardı. Bir şehidimiz var, ismi de Fethi diyordu, soyadını öğrenmemişlerdi. Ben onu duyduğumda yakarmışım, kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda odada dolu insan vardı. Valisi, emniyet müdürü, belediye başkanı, herkes burada. (Fethi) Gözlerini dünyaya ilk açtığı zaman ben vatani görevim için Ankara'daydım, son kapattığında da ameliyattan yeni çıkmıştım. Hem doğumunda hem ölümünde yanında bulunamadım. Cenaze törenine de katılamamıştım. Bunun üzüntüsü halen devam ediyor. Hiç ölmemiş gibi..."





"BİN FETHİ SEKİN DOĞAR"

Oğlunun cesaretiyle tüm Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Sekin, "Gurur duyuyorum. Bu gurur tüm Türkiye'nin gururudur. Güzel ülkemde Fethi Sekin'ler bitmez, bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar. Zaten şu anda Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, hastanesinde, okulunda, kütüphanesinde, caddesinde, sokağında ismi yaşatılıyor. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. İsmini ölümsüzleştirdiler." dedi.

"KAHRAMANLIĞI KALBİMİZDEN SİLİNMEZ"

Rahatsızlığı nedeniyle bu yıl anma programına katılamayacağı için üzgün olduğunu belirten Sekin, "Onun cesareti hafızalarımızda, kahramanlığı da kalbimizden silinmez. Çok özlüyorum." diye konuştu.