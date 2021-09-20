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    Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, disipline sevk edildi

    CHP'de MYK toplantı sonrası konuşan Faik Öztrak yaptığı açıklamada, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın küfürlü konuşmaları için disipline sevk edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 16:28
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    Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, disipline sevk edildi

    Daha önceleri trafikte tartıştığı bir vatandaşı aracından inerek kovaladığı görüntülerle gündeme gelen CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, geçtiğimiz günlerde de bir vatandaşa küfrettiği iddiasıyla gündeme geldi.

    Muğla'da yaşayan Serkan Yalnız isimli vatandaş, sosyal medya hesabından Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik eleştirilerde bulundu.

    Eleştirilerin ardından Alim Karaca, vatandaşı arayarak ağır küfürler yöneltti.

    CHP MERKEZ YÖNETİM KURULU HAREKETE GEÇTİ

    Vatandaşın savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından koruma kararı çıkartmasıyla birlikte CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da harekete geçti.

    DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

    Bugün yapılan MYK toplantı sonrası konuşan CHP sözcüsü Faik Öztrak, Alim Karaca için kararın verildiğini duyurdu.

    Öztrak, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın küfürlü konuşmaları için disipline sevk edildiğini açıkladı.

    Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, disipline sevk edildi #1

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