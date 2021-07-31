Bakan Bekir Pakdemirli, Muğla Fethiye yangınının söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Dün akşam saatlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı.

Yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, bölgeye karadan müdahale etti. Ekiplere bölgeye gelen çok sayıda vatandaş da destek verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir, yangına ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Pakdemir, "Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.