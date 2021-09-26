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- Fethiye'de 254 düzensiz göçmenin yakalandı
Fethiye'de 254 düzensiz göçmenin yakalandı
- İHA
- 26.09.2021 - 14:29
- Güncelleme : 26.09.2021 - 15:50
Güvenlik güçlerince düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor..
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 254 düzensiz göçmen yakalandı.
CENNET KOYU'NDA YAKALANDILAR
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Faralya Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan takibin ardından Cennet Koyu'nda bir tekneye binen Afganistan, Irak, İran, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu göçmenler yakalandı.
Fethiye'de yurt dışına çıkmaya çalışan 254 düzensiz göçmen yakalandı ViDEO
GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLECEKLER
Sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan 254 düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Öte yandan, organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.