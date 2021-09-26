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    Fethiye'de 254 düzensiz göçmenin yakalandı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Göçmenler, operasyonun ardından karaya çıkarıldı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 15:50
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    Fethiye'de 254 düzensiz göçmenin yakalandı

    Güvenlik güçlerince düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor..

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 254 düzensiz göçmen yakalandı.

    CENNET KOYU'NDA YAKALANDILAR

    İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Faralya Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Yapılan takibin ardından Cennet Koyu'nda bir tekneye binen Afganistan, Irak, İran, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu göçmenler yakalandı.

    Fethiye'de yurt dışına çıkmaya çalışan 254 düzensiz göçmen yakalandı ViDEO

    Fethiye de 254 düzensiz göçmenin yakalandı #1

    GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLECEKLER

    Sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan 254 düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

    Öte yandan, organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

    Fethiye de 254 düzensiz göçmenin yakalandı #2

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