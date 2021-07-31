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Fethiye'de orman yangını başladı
Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
- AA
- 31.07.2021 - 01:32
- Güncelleme : 31.07.2021 - 02:07
Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor.
Fethiye'de orman yangını başladı VİDEO