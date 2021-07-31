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    Fethiye'de orman yangını başladı

    Fethiye'de orman yangını başladı

    Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
    • AA
    • 31.07.2021 - 01:32
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 02:07
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    Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

    Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor.

    Fethiye'de orman yangını başladı VİDEO

    Fethiye de orman yangını başladı #1

    Fethiye de orman yangını başladı #2

    Fethiye de orman yangını başladı #3

    Fethiye de orman yangını başladı #4

    Fethiye de orman yangını başladı #5

    Fethiye de orman yangını başladı #6

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