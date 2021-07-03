Fethiye'de turizmcilerin hali içler acısı

Her yaz İngiliz turistlerin akın ettiği Fethiye, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listede tutması nedeniyle boş kaldı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele başlatıldı ve hızlı nüfusun büyük çoğunluğu aşılandı. Aşılama çalışmalarıyla beraber ülke genelinde vaka sayıları düşüşe geçti.

İNGİLTERE TÜRKİYE'Yİ KIRMIZI LİSTEDE TUTUYOR

Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısının ardından Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri seyahat kısıtlamalarını kaldırdı. İngiltere ise Türkiye'ye karşı katı politikasından vazgeçmedi.

FETHİYE'DE HER YER BOŞ KALDI

İngilizlerin, Türkiye'yi kırmızı listede tutması nedeniyle Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turizmciler zor duruma düştü.

Her yıl İngiliz turistlerin yoğunlukla tercih ettiği Fethiye'de oteller ve mekanlar boş kaldı.

İşletmeciler İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kapıları bir an önce açmasını bekliyor.

Benzer durum Marmariste de yaşanıyor.

Bölgedeki turizmciler, İngiliz turistlerin bölgeye gelmesiyle birlikte yeniden nefes alacak.

Fethiye'de sahiller boş VİDEO