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    Fethiye'de turizmcilerin hali içler acısı

    Fethiye'de turizmcilerin hali içler acısı

    Her yaz İngiliz turistlerin akın ettiği Fethiye, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listede tutması nedeniyle boş kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2021 - 13:55
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    Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele başlatıldı ve hızlı nüfusun büyük çoğunluğu aşılandı. Aşılama çalışmalarıyla beraber ülke genelinde vaka sayıları düşüşe geçti.

    İNGİLTERE TÜRKİYE'Yİ KIRMIZI LİSTEDE TUTUYOR

    Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısının ardından Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri seyahat kısıtlamalarını kaldırdı. İngiltere ise Türkiye'ye karşı katı politikasından vazgeçmedi.

    FETHİYE'DE HER YER BOŞ KALDI

    İngilizlerin, Türkiye'yi kırmızı listede tutması nedeniyle Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turizmciler zor duruma düştü.

    Her yıl İngiliz turistlerin yoğunlukla tercih ettiği Fethiye'de oteller ve mekanlar boş kaldı.

    İşletmeciler İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kapıları bir an önce açmasını bekliyor.

    Benzer durum Marmariste de yaşanıyor.

    Bölgedeki turizmciler, İngiliz turistlerin bölgeye gelmesiyle birlikte yeniden nefes alacak.

    Fethiye'de sahiller boş VİDEO

    Fethiye de turizmcilerin hali içler acısı #1

    Fethiye de turizmcilerin hali içler acısı #2

    Fethiye de turizmcilerin hali içler acısı #3

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