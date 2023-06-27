Fethiye'ye tatilci akını! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlardan bir kısmı da Fethiye'yi seçti. Bölgede tatilci yoğunluğu yaşandı.

İHA

Kurban Bayramı tatili 24 Haziran'da başladı.

9 günlük tatili değerlendirmek isteyenler şehrin farklı noktalarına doğru yola çıktı.

5 kilometre araç kuyruğu

Fethiye’ye gelen tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Trafikte aksamaların önüne geçmek için jandarma ekipleri kavşaklarda ve yolda görev yaptı.

Mahalledeki Belcekız ile Kumburnu plajlarına gitmek isteyen bazı tatilciler ise kuyruk nedeniyle araçlarını park ederek sahile yürüyerek ulaştı.