Fetullah Gülen öldü: Gömüleceği yer yıllar önce hazırlanmıştı

Haber Merkezi

Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişiminin baş sorumlusu teröristbaşı Fetullah Gülen öldü.

ABD'de tedavi gördüğü hastanede ölen Gülen'in ölüm haberi, Türkiye'de sevinçle karşılandı.

FETÖ'ye yakın tüm yayın organları ve isimler tarafından doğrulanan ölüm haberinden sonra akıllara Gülen'in nereye gömüleceği sorusu geldi.

Bu kapsamda terörbaşının cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi söz konusu değil.

Defin işlemleri başlatan örgüt üyeleri, Gülen'i yıllar önce Pensilvanya'daki malikaneye yakın bir bölgede alınan mezarlığa gömmeyi planlıyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg kasabasındaki çiftliğe yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki mezarlık satın alınarak "Gurbet Cemetery(mezarlığı)" ismi verilmişti.

2021'DE FAALİYETE GEÇTİ

Gülen'in özel kalem müdürlüğünü yapan ve adı son zamanlarda "himmet paralarını" zimmetine geçirerek şahsi servet kazandığı iddiaları ile gündem olan Cevdet Türkyolu'na ait 2 evin sınırındaki mezarlık, satın alındığı 2015'ten 2021'e kadar boş bekletiliyordu.

Arazisinin genişliği ve 2 bin mezar kapasitesi ile dikkati çeken Gurbet Mezarlığı'na en son 2021'de vefat eden ve Fetullah Gülen'in 20 yılı aşkın en yakınında bulunan isimlerden olan Salih Sal Dinçer defnedilmişti. Cenaze törenine Gülen de katılmıştı.

MEZARLIKTA DİNİ SEMBOLLER YOK

Arsası 2015'te alınan mezarlığın sadece "Gurbet Cemetery" yazan tabelasında İslam dinine ait herhangi bir sembol, ayet veya hadise yer verilmemesi dikkat çekiyordu.

Amerika'daki geleneğin aksine, uzaktan bakıldığında, hangi dine veya etnik gruba ait olduğu anlaşılmayan mezarlıktaki mezar taşlarında da dini veya milli aidiyeti belirten herhangi bir sembolün kullanılmaması dikkati çekti.

Kaidesi tamamlanmış mezarlarda sadece baş ucuna gelindiğinde okunabilecek şekilde, Türkçe "Ruhuna El Fatiha" yazısı yer alıyor.