Feti Yıldız: Balyoz sanıkları tekrar cezaevine girmeyecek

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün kumpaslarından "Balyoz davası"nda, emekli askerler Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan, Emin Küçükkılıç’a verilen hapis cezalarını onadı.

Alınan bu kararın ardından, daha önce tahliye edilen eski komutanların tekrar hapse gireceğine yönelik iddialar ortaya atıldı.

Konuya ilişkin açıklama, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi.

"TEKRAR CEZAEVİNE KONULAMAZLAR"

Feti Yıldız, söz konusu isimlerin tekrar cezaevine girmeyeceklerini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

Çetin Doğan ve bir kısım sanıkların cezası Yargıtay'da onandı.



Faillerin eyleminin teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında TCK 316.maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçunu oluşturması nedeniyle, Çetin Doğan'ın 6 yıl 8 ay, Behzat Balta'nın 5 yıl 10 ay, Mehmet Kaya Varol ile İhsan Balabanlı'ya 5 yıl 5 ay, Erdal Akyazan ve Emin Büyükkılıç'a 5 yıl olarak hükmedilen hapis cezaları kesinleşti.



Meraklısına not: İtiraz infazı durdurmaz. Hükümlülerin tutuklu kaldığı sürelerin cezadan mahsup edilmesi ve şartlı tahliye tarihleri dikkate alındığında tekrar cezaevine konulmazlar."

YARGITAY SÜRECİ

Yargıtay'ın daha önce sanıklar hakkında verdiği bozma kararı sonrasında İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan emekli 6 asker hakkında hapis cezası verilmişti.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Çetin Doğan hakkında "suç için anlaşma" suçundan 8 yıl hapis cezası vermiş, cezayı 6 yıl 8 aya düşürmüştü.

Aynı suçtan sanık Behzat Balta'yı 5 yıl 10 ay, Mehmet Kaya Varol ile İhsan Balabanlı'ya 5 yıl 5’er ay, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a 5’şer yıl hapis cezası veren mahkeme, vefat eden Metin Yavuz Yalçın hakkındaki davanın düşürülmesine karar vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6 sanık hakkındaki mahkumiyet kararını onadı. Dairenin kararı imzalarının tamamlanmasının ardından UYAP’a yüklendi.

Dairenin gerekçesinde, daha önceki bozma gerekçelerinde yer verildiği gibi sanıkların eylemlerinin, amaç suçlar bakımından teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirildiği, sanıkların eylemlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 316. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu sonucuna varıldığı öğrenildi.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun, "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı bölümün 316. maddesinde, "Bu suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir" hükmünü içeriyor.