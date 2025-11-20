Feti Yıldız: Şartlar oluştuğunda Öcalan'a umut hakkı yolu açılacaktır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi adımlar atılıyor.

Bu kapsamda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmesi gündemde.

Cuma günü yapılacak oylama ile bu konuda karar verilmesi beklenirken Bengü Türk’e telefonla bağlanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, önemli açıklamalarda bulundu.

Heyetin İmralı'ya mutlaka gideceğini belirten Yıldız, Öcalan'a umut hakkı ve diğer PKK mensupları için yasal düzenleme konusunu değerlendirdi.

"YASAL DÜZENLEME ŞART"

Yasal düzenlemenin şart olduğunu belirten Yıldız, Öcalan'a umut hakkının da şarta bağlı olduğuna dikkat çekti.

Yıldız, şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye konusunda MHP ile AK Parti arasında en ufak bir fikir ayrılığı yok. Net. Yasal düzenlemeler konusunda benim peşinen bir şey söylemem uygun düşmez elbette düzenleme olacaktır. Başından beri söylediğimiz gibi bir infaz düzenlemesi şart.

"ŞARTLAR OLUŞTUĞUNDA UMUT HAKKI YOLU AÇILACAKTIR"

Liderimizin şarta bağlı olarak söylediği umut hakkı şartlar yüzde 100 oluştuğunda da umut hakkının kullanım yolu da mutlaka açılacaktır."