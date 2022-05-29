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Fetih Kapısı: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'a buradan girdi

Fetih Kapısı: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'a buradan girdi

Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusunun İstanbul'un fethini ilan ettiği Fetih Kapısı'nın hikayesi ve son hali...