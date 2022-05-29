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    Fetih Kapısı: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'a buradan girdi

    Fetih Kapısı: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'a buradan girdi

    Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusunun İstanbul'un fethini ilan ettiği Fetih Kapısı'nın hikayesi ve son hali...
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 09:41
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    Peygamber Efendimizin müjdelediği, daha önce birçok kez kuşatılan ancak surları aşılamayan Konstantinapolis, 569 yıl önce bugün İslam çizmesiyle tanıştı.

    29 Mayıs 1453'te Sultan II. Mehmed'in ordusu, Sarayburnu, Haliç, Ayvansaray, Topkapı ve Yedikule'yi çevreleyen Bizans surlarını yıkarak İstanbul'u fethetti.

    53 günlük kuşatmanın zaferi, Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusunun oldu.

    Fatih'in İstanbul'a girişi ise tablolarla hafızalara kazındı.

    Edirnekapı'da bulunan tarihi kapının son hali ve o anın hikayesini anlattık...

    Fatih'in İstanbul'a girdiği kapı ve hikayesi VİDEO


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