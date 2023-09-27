FETÖ çözülmeye devam ediyor! Emniyetteki 3 bin FETÖ'cü daha deşifre oldu FETÖ'nün emniyetteki gizli yapılanmasına büyük darbe vuruldu. MİT'in, gizli tanığın hard diskinden ulaştığı bilgilere göre, 16 yıllık emniyet mahrem yapılanması ortaya çıktı ve 3 bin emniyet personelinin örgüt mensubu olduğu belirlendi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele hız kesmeden sürüyor.

Eli kanlı terör örgütüne yönelik güvenlik güçlerince operasyonlar devam ediyor.

Böylelikle örgütün birçok yapılanmasına ağır darbeler vuruluyor.

Çözülmeye devam eden FETÖ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

16 yıllık emniyet yapılanması ortaya çıkarıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalarla, ‘Garson’ kod adlı mahrem sorumluya ait hard diskin şifreleri kırıldı.

2016 yılında elde edilen AES 256 bit ile şifrelenen diskin, 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasına ait verileri sakladığı belirlendi.

3 bin FETÖ'cü tespit edildi

6 yılda elde edilen bilgiler, KOM Başkanlığı’na verildi. Burada yapılan incelemelerin ardından, yaklaşık 3 bin kripto emniyet personelinin FETÖ’cü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şahıslara bu zamana kadar herhangi bir işlem yapılmadığı kaydedildi.

Sabah’tan Abdurrahman Şimşek’in aktarımına göre; bu kişilerle ilgili yapılan çalışmaların önümüzdeki günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na fezleke ile bildirilmesi bekleniyor.

3 bin 400'ü mahrem abla

MİT tarafından teslim edilen bilgilerde, FETÖ’nün 7 Şubat, 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimi dahil birçok kirli kumpasında görev almış 4 bin 672 mahrem sorumlunun SD karttan çıkarak deşifre edilmişti.

Bu çalışmayla birlikte 4 bin 121 mahrem sorumlu daha ortaya çıktı.

Bunlardan 3 bin 400'ünün örgütün emniyetteki kadın emniyet müdürleri, amirleri ve polis memurlarından sorumlu mahrem abla oldukları tespit edildi.

Emniyet müdürlerinden sorumlular

Polis memurlarını mesleğe adım attığı günden itibaren adım adım izlendiği belirlenen mahrem ablanın, ayrıca tüm örgüt mensubu erkek polis memurlarından emniyet müdürlerine kadar olan örgüt üyelerinin eşlerinden de sorumlu oldukları öğrenildi.