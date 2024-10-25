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AA

Vatan haini Fethullah Gülen, 20 Ekim'de öldü...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, ölümünün üzerinden 4 gün geçmesine rağmen gömülemedi.

KAVGA CENAZEYİ GECİKTİRDİ

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; örgüt içinde başa gelme kavgası, Gülen'in defnedilmesinin önüne geçti.

Örgüt içindeki kavgalar yüzünden cenazeye kimin katılıp katılmayacağı, nerede gömüleceği, ne zaman defnedileceği konuları cenazenin gecikmesine neden oldu.

STADYUMDA CENAZE

İçerideki tartışmalar devam ederken New Jersey'de bulunan bir stadyumda, FETÖ elebaşı için cenazesi töreni düzenlendi.

FETÖ elebaşının cenazesi, örgüt üyeleri tarafından araçtan alınarak musalla taşına konuldu.

ÇİFTLİĞİNE GÖMÜLDÜ

Cenazenin ardından FETÖ elebaşı, örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.

Gülen’in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının bulunduğun sınırlı sayıdaki bir topluğun katılımıyla gerçekleşti.

MORGDA TUTULUYORDU

20 Ekim akşamı öldüğü duyurulan FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi, dört gündür St. Luke’s Hastanesi'nin Monroe şubesinin morgunda tutuluyordu.