Kanlı darbe girişiminin baş mimarı Fetullah Gülen, hastaneden çıkarken görüntülendi. Gülen’in adım atamayacak kadar çökmüş hale gelmesi, dikkatlerden kaçmadı.

15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen kanlı darbe girişiminin baş mimarı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, uzun bir süre sonra yeniden görüntülendi.

Bir süredir sağlığı hakkında söylentiler olan Gülen’in durumunun kötüleştiği hatta yoğun bakıma kaldırıldığı konuşuluyordu.

Kanlı darbe girişimi ile millete namlu çevirmekten geri kalmayan elebaşı Fetullah Gülen’den yeni görüntüler geldi.

FETÖ’cü hesaplar, Gülen’in hastaneden çıkış anlarını servis etti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hastaneden çıkma görüntüleri VİDEO



Görüntüleri, 15 Temmuz’da servis ettiler

Dikkat çeken detaylardan biri ise, FETÖ’cü hainlerin görüntüleri servis etmek için 181’i sivil olmak üzere 251 kişinin şehadete erdiği 15 Temmuz gününü beklemesi oldu.

Fetullah Gülen’in rutin kontroller için geldiği iddia edilen hastaneden çıksa dahi çökmüş bir halde olduğu görüldü.