FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son hali FETÖ yayın organı Herkül, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in son görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Gülen'in bakışlarındaki donukluktan demans yani bunama hastalığının iyice ilerlediği anlaşılıyor.

Haber Merkezi

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) iç çatışma sürüyor...

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle Türkiye'de yönetimi ele geçirmeye çalışan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, milletten yediği tokadın ardından büyük sıkıntı içerisinde.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son hali ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı örgüt merkezinden kaçırıldığı iddiası sonrası örgütün yayın organından terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in son görüntülerini paylaştı.

Bir araba içerisinde şoförü ile beraber görüntülenen Fetullah Gülen'in siyah kazak giydiği ve gözlerinin şiş olduğu görüldü.

Gülen'in bakışlarındaki donukluktan demans yani bunama hastalığının iyice ilerlediği anlaşılıyor.

ÖRGÜTTE İÇ HESAPLAŞMA YAŞANIYOR

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen geçen aylarda FETÖ içindeki kavgayı ifşa etmiş ve örgütün Pensilvanya kampından çektiği video ile FETÖ elebaşının Pensilvanya’daki FETÖ kampından kaçırıldığını söylemişti.

Ebuseleme Gülen, FETÖ elebaşı Gülen öldükten sonra yerine geçeceği söylenen Mustafa Özcan ekibinin Pensilvanya kampının her yerine dinleme cihazları yerleştirdiğini ve bu sebeple Gülen'in "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.