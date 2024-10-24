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Haber Merkezi

Hainin mezarı kazıldı...

20 Ekim'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlıkları sürüyor.

BUGÜN GÖMÜLECEK

Terör elebaşının cenaze namazı bugün ABD Pensilvanya saatine göre öğle vakitlerinde kılınacak.

Cenaze namazı Türkiye saatine göre akşam 20.00 sularına tekabül ediyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜ ALINMAMASI İÇİN ÖNLEM

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesindeki bir noktayı kürekle kazdığı görülüyor.

Çukurun kazıldığı alana vinç ve merdiven getirildiği görüntülere yansıdı.

Örgüt üyeleri mezarı kazarken, basın mensuplarının havadan görüntü almasını engellemek için alanın üzerine siyah branda çekti. Çukurun etrafına da sarı şerit çekildi.

ÖRGÜT MENSUPLARI ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Çukurun kazıldığı alanın yanında ahşap bir platform inşa edildiği de gözlendi.

Brandanın altında kazı işlemi yapılırken 10'u aşkın örgüt mensubu da çalışmaları izledi.

BRANDA ÇEKTİLER

Günün erken saatlerinde, örgüt üyelerinin cenazenin gömüleceği muhtemel alan üzerinde mavi renkli başka bir branda çektiği görüldü.

Bu brandanın cenaze gömülürken görüntü alınmasını engellemek için kullanılacağı tahmin ediliyor.

FETÖ KAMPINDA HAREKETLİLİK ARTIYOR

Örgütün karargah olarak kullandığı çiftlikten edinilen hava görüntülerinde kamp içerisinde çok sayıda araç olduğu ve araçların yol kenarlarına park edilmeye başlandığı görülüyor.

Mezar için kazıldığı öngörülen çukurun başında çok sayıda kişinin çalıştığı, kampın içinde yaya dolaşan kişi sayısının da arttığı objektiflere yansıdı.

TEKBİR GETİRMEK YASAK

ABD’deki örgüt içi yazışmalarda bugün düzenlenecek törenin bölgedeki bir stadyumda yapılacağı belirtilirken, “özellikle gençlerin gelmesi teşvik edilmektedir” denildi.

FETÖ’nün bu hamlesiyle Türk basın mensuplarına daha önce yaptıkları gibi taciz ve saldırı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konuşulurken örgüt üyelerine “tekbir getirmek yasak” dendi.

Bu yasağın, FETÖ’cülerin Amerikalılara “Müslüman” görüntüsü vermek istemediğinden ötürü getirildiği düşünülüyor.