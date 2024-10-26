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Haber Merkezi

2016'daki hain darbe girişiminin baş suçlusu olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim'de öldü.

86 yaşındaki elebaşının ölümü, örgütte büyük üzüntüye yol açarken Türkiye'de ise sevinçle karşılandı.

FETO'nun ölümü sonrası örgüt üyeleri cenaze töreni için hazırlıklara girişti.

Teröristbaşı Gülen için Pensilvanya eyaletinde, bir beyzbol sahasında cenaze töreni yapıldı.

YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Terör örgütü FETÖ'nün lideri teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreni için ABD'de binlerce kişi toplandı. Toplananlar ise yüzlerini gizleyerek, görüntü vermek istemedi.

Yüzlerini gizlemek için şekilden şekilde giren örgüt üyelerinden bazılarının ise kimlikleri belli oldu.

İŞTE KİMLİKLERİ BELLİ OLANLAR

Eski Binbaşı Ahmet Kalkan, eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve eski Binbaşı Engin Büker'in cenazede yüzlerini gizleyen örgüt üyeleri arasında olduğu ortaya çıktı.