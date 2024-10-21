FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceği belli oldu

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Vatan hainliğinin sonu mezar oldu...

15 Temmuz başarısız darbe girişimin mimarı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ABD'de öldü.

Fetullah Gülen’in ölümü ile örgüt üst yönetiminde panik başladı.

TARTIŞMALAR YAŞANDI

Öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda örgüt içinde büyük tartışmalar yaşandı.

Fetullah Gülen’in hastalıklarının ağırlaşmasına neden olan ilaçları veren yanındakiler, haberin saklanamayacağı kararına vardı.

NEREYE GÖMÜLECEĞİ BELLİ OLDU

Ölümünün ardından örgüt liderinin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu oldu.

TARİH BELLİ OLDU

Örgüt kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, terör elebaşının cenazesinin çarşamba günü gömüleceği öğrenildi.

NEREYE GÖMECEKLERİ BELLİ OLDU

Örgüt içerisinde yapılan tartışmalar sonrası Gülen'in cenazesinin 1999'dan beri yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesindeki örgüte ait 'Kestane Kampı'nın arkasında bulunan ormanlık bir alana gömüleceği belirtildi.

Mezarın bu şekilde güvende olacağı düşünülse de, örgüt içinde bir grup bunu güvenli bulmuyor.

GİZLİ GÖMECEKLER

Türkyolu’nun cenazeyi kaçırma ihtimali örgüt içindeki diğer güç odaklarını endişelendirdiği için bunun önüne geçmeye çalışıyorlar.

Cenazeye katılımın az tutularak mezarın yerinin gizlenmesi ve örgüt için Gülen'le ilgili Said Nursi havası estirilmeye çalışıldığı da iddia edilenler arasında.