FETÖ elebaşı Gülen'in mezar taşındaki dikkat çeken tarih

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Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen geçen pazar günü ABD'de öldü.

83 yaşında ölen Gülen için yoğun polis koruması altında, Kuzey New Jersey'deki küçük bir stadyumda cenaze töreni yapıldı.

Törenin ardından Gülen, Pensilvanya'nın Saylorsburg kentinde, 25 yıl boyunca yaşadığı çiftlik evinin arazisine gömüldü.

YÜZLERİNİ GİZLEMEK İÇİN YARIŞTILAR

Cenazeye katılan FETÖ mensuplarının önemli bir bölümümün yüzlerini gizlemesi konuşulurken dikkat çeken başka bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

MEZAR TAŞINDAKİ AYRINTI

1941 tarihinde doğan Gülen’in mezar taşına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün ölüm tarihi de olan 1938 yılı yazıldı.

DOĞUM TARİHİ ÜZERİNDEKİ MANİPÜLASYONLAR

FETÖ, doğum tarihinin “O dönemin şartları gereği nüfus kaydı geç yaptırıldığı için kimliğinde farklı olduğunu” iddia ediyordu.

Erzurum’un Pasinler ilçesinde 27 Nisan 1941 yılında doğan Gülen, Atatürk’ün ölümünden bir gün sonra doğduğu iddiasıyla da etrafındakileri kandırmıştı.

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FETÖ ELEBAŞININ KENDİSİNİ "MEHDİ" OLARAK GÖSTERMESİ

Gülen’in kendisini “mehdi”, Atatürk’ü ise “deccal” olarak gördüğü 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde ortaya çıkmıştı.

İddianamelerde Gülen'in “mehdi” olduğu iddiasını güçlendirmek için bir hadise dayandırarak ismine "Muhammed" eklettiği de belirtilmişti.