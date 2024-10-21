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AA

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı terörist Fetullah Gülen, öldü.

Elebaşılığını Fetullah Gülen'in yaptığı terör örgütü, milli iradeye baş kaldırıp, 15 Temmuz 2016 yılında darbeye kalkıştı.

251 vatan evladı, bu hain darbe kalkışmasında şehit oldu.

Şehitlerimizden birisi de Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'di.

Darbeci komutanı vuran ve darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'i, bu millet hiçbir zaman unutmadı.

MEZARINA ZİYARETÇİ AKINI

FETÖ elebaşı terörist Gülen'in ölüm haberini duyan vatandaşlar, 15 Temmuz'da darbecilere direnişin simge isimlerinden şehit Halisdemir'in kabrine gelerek dua okudu.

Şehidin kabrini ziyarete gelenlerden Efe Kahveci, 15 Temmuz'un kahramanı Halisdemir'i böyle bir günde ziyaret etmenin kendilerine farklı duygular yaşattığını söyledi. Kahveci, "Onun için dua edeceğiz, tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz." dedi.

"BİZİM İÇİN BUGÜN MİLLİ BAYRAM"

Yunus Emre Pehlivan da darbe girişimi gecesini hatırladıkça hüzünlendiğini dile getirerek, "Fetullah Gülen'in ölmesiyle bugün bizim için aslında milli bayram." diye konuştu.

"KAÇ SENEDİR ACISINI YAŞIYORUZ"

Şehidin kabrine ailesiyle gelen Serap Coşkun da Bursa'da yaşadığını, elebaşı Gülen'in ölümünün ardından şehidin kabrini ziyaret ettiklerini anlattı.

15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir için üzgün, örgüt elebaşının ölüm haberi için mutlu olduğunu aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

Kaç senedir Ömer Halisdemir'in acısını yaşıyoruz. Ben de evlatlarımın böyle karakterde olmasını çok isterim. Onun için dua etmeye geldim. İki oğlum var, inşallah şehidin karakterinden, huyundan bir şeyler alırlar. Bu vatan için can vermeye hazır olurlar. Biz Türk milletine böyle evlatlar yetiştirmek istiyoruz. Kalbimiz hep Ömer Halisdemir ile olacak.

"SEBEP OLANLAR HESABINI VERECEK ÖBÜR TARAFTA"

Bülent Coşkun da Bursa'da yaşadığını, yıllardır şehidin kabrini ziyaret etmek istediğini ancak bugüne nasip olduğunu söyledi.

FETÖ elebaşının ölümünün ardından bir nebze yüreklere su serpildiğini dile getiren Coşkun, "Sebep olanlar, hesabını verecekler öbür tarafta. İnşallah şehidimizin ruhu şad olur. İnşallah, ailesi de bir nebze rahatlamıştır." ifadelerini kullandı.