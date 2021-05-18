FETÖ elebaşı Gülen’in son görüntüsü

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimler, terör elebaşına ait son görüntüleri paylaştı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin elebaşı Fetullah Gülen, uzun yıllardır ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor.

Okyanus ötesinden, Türkiye'de devlet kurumlarına sızmış teröristlerine verdiği emirlerle giriştiği darbe teşebbüsüyle yüzlerce insanın şehit olmasına neden olan eli kanlı terörist başının sağlık sorunları olduğu sık sık gündeme geliyor.

FETÖ ELEBAŞININ SON GÖRÜNTÜSÜ

Fetö başı Gülen'in son olarak ABD'deki malikansinde yakınları tarafından çekilen bir görüntüsü paylaşıldı.

Görüntüde terörist başının iyice yaşlandığı ve bitkin durumda olduğu görüldü.