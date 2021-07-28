FETÖ elebaşı Gülen'in son hali

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in paylaşılan son görüntüsündeki bitkin halleri, ölümünün yakın olduğunu hissettiriyor.

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle Türkiye'de yönetimi ele geçirmeye çalışan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, milletten yediği tokadın ardından büyük sıkıntı içerisinde.

SAYILI GÜNLERİ KALDI

Pensilvanya'da yaşayan Fetullah Gülen, aldırdığı tüm önlemlere rağmen koronavirüse yakalandı ancak hayatta kalmayı başardı.

Terörist Gülen, hastalık sürecinin ardından sağlığına tam olarak kavuşamadı.

Yayınlanan son görüntüsünde güçlükle nefes aldığı gözlenen Fetullah Gülen'in günlerinin sayılı olduğuna dair yorumlar yapıldı.