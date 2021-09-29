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    FETÖ elebaşının avukatına 35 yıl hapis

    FETÖ elebaşı Gülen’in avukatı Adnan Şeker ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘zincirleme şekilde rüşvet vermek’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından 35 yıl hapis cezasına çaptırıldı.
    • AA
    • 29.09.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 13:32
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    FETÖ elebaşının avukatına 35 yıl hapis

    FETÖ elebaşı Gülen’in avukatı Adnan Şeker, daha önce başka bir suçtan 9 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

    Şeker; ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘zincirleme şekilde rüşvet vermek’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından 35 yıl hapis cezası daha aldı.

    KARDEŞLERİNE DE CEZA YAĞDI

    Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada aynı suçlardan yargılanan Şeker’in kardeşleri Musa Şeker 28 yıl 9 ay, Yaşar Şeker ise 29 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    3 KİŞİYE DAHA CEZA VERİLDİ

    Davada yargılanan diğer sanıklardan Hilal Kamacı'ya 34 yıl 4 ay 15 gün, rüşvet karşılığı FETÖ şüphelilerine bilgi sızdıran katip Nazif Gürkan Şen'e 32 yıl 1 ay ve sanık Betül Fırat’a da 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    Tutuksuz yargılanan Hasan Hüseyin Z. ise bütün suçlardan beraat etti.

    FETÖ elebaşının avukatına 35 yıl hapis #1

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