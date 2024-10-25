Haber Merkezi

ABD'den geçtiğimiz günlerde gelen bir haber Türkiye'nin gündemine oturdu.

2016'daki hain darbe girişiminin baş suçlusu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü.

86 yaşındaki elebaşının ölümü, örgütte büyük üzüntüye yol açarken Türkiye'de sevinçle karşılandı.

Feto'nun ölümü sonrası örgüt üyeleri cenaze töreni için hazırlıklara girişti.

TEKBİR GETİRMEK YASAKLANDI

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için Skyland Baseball Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi.

Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı.

Daha sonra Gülen için düzenlenen cenaze töreninde tekbir getirilmesi yasaklandı.

İNCİL'DEN BÖLÜMLER OKUNDU

Ayrıca tabut başında İncil'den pasajlar da okundu.

İngilizce okunan pasajların Türkçe karşılığında ise, "Biz hepimiz onun çocuklarıyız. Kendisini bizim için feda etti. Lordumuz bu mirasın devamını sağlamamızı ve tüm dünyaya yayılmasını sağlamanı dileriz." denildi.

Kardinalin tabut başında pasaj okuduğu ana ilişkin görüntüler de sosyal medyada yayıldı.

ÇİFTLİĞİN BAHÇESİNE GÖMÜLDÜ

Öte yandan elebaşı Gülen'in cenazesi, örgütün ABD'de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.

Gülen'in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının bulunduğu sınırlı sayıdaki bir topluğun katılımıyla gerçekleşti.

20 Ekim akşamı öldüğü duyurulan FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi, dört gündür St. Luke's Hastanesi'nin Monroe şubesinin morgunda tutuluyordu.