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FETÖ elebaşının cenazesine katılanlar yüzlerini gizlemek için yarışa girdi

FETÖ elebaşının cenazesine katılanlar yüzlerini gizlemek için yarışa girdi ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katılan örgüt mensuplarından bir bölümü yüzlerini gizlemek için adeta yarışa girdi.