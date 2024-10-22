FETÖ elebaşının cenazesini gömmek için iş makinesi getirildi

AA & Ensonhaber

1919'dan beri kaçtığı ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesinin nereye defnedileceği konusu belirsizliğini korurken, Anadolu Ajansı (AA) örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinde dikkat çekici gelişmeleri görüntüledi. Hafriyat işlerinde kullanılan iş makinelerinin ilk kez çiftliğin toprak alanında kullanıldığı gözlemlendi.

ÇİFTLİK ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Muhtemel defin alanı olarak öne çıkan bu çiftlik evinin çevresindeki güvenlik önlemleri de önemli ölçüde artırıldı. Yerleşkenin girişinde araçların durmasına izin verilmezken, kapıda sürekli olarak bir güvenlik görevlisinin bulunması dikkat çekti.

FETÖ elebaşı Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.