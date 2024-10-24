FETÖ elebaşının çiftliğinin yakınlarındaki otellerde yoğunluk

İHA

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim’de ölmesinin ardından ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğinin yakınında cenaze katılmak üzere gelen örgüt üyeleri yoğunluk oluşturdu.

Çiftliğin otopark alanında ve ana binanın çevresinde çok sayıda araç ve insan kalabalığı görüldü.

ARAZİ İÇİNDE NEREYE GÖMÜLECEĞİ BELİRSİZ

FETÖ elebaşı Gülen'in çiftlik evinin arazisinin içerisinde gömüleceğinin kesinleşmiş olmasına rağmen, arazi içerisinde nereye gömüleceği hala belirsizliğini koruyor.

Mezar yeri kazımı için çiftlik içerisine geçtiğimiz gün getirilen iş makinesi hala aynı noktada duruyor.

Cenazeye gelen örgüt üyeleri, kendilerine de henüz cenaze programı ile ilgili net bir bilgi verilmediğini ve haber beklemelerinin istendiğini aktardı.

"KATILAMAYACAKLAR GIYABİ NAMAZ KILSIN"

Örgütün, cenazeye yoğun bir katılım sağlanması amacıyla başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerdeki üyelerine çağrıda bulunduğu, katılamayacak örgüt üyelerinin bulundukları ülke ve şehirlerde organize olarak bugün gıyabi cenaze namazlarının kılınmasını istendiği öğrenildi.

DRONE'LA GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Örgüt üyeleri, görüntü almaya çalışan basın mensuplarının kullanmış olduğu drone'lara karşı drone kaldırarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Terörist başı Gülen’in cenazesi St. Luke's Hastanesi'nde tutulmaya devam ederken, hastane yakınında cenazeye ilişkin haberleri takip eden Türk basın mensupları, kimliğini belirlenemeyen kişiler tarafından fotoğrafları ve görüntüleri çekilerek taciz edildi.