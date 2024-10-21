Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Bir vatan haini için daha hesap zamanı...

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kadrolarına sızarak yapılanan Fethullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen, ABD'de tedavi gördüğü hastanede öldü.

83 yaşında ölen elebaşının ölüm haberi, örgüte yakın haber siteleri ve akrabaları tarafından da doğrulandı.

DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

FETÖ, devletin içine sızmış ve 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde nadir yaşanan bir darbe girişimi teşebbüsünde bulunmuştu.

Fetullah Gülen ve örgütün diğer mensupları, darbenin planlamasını ABD'de gerçekleştirdi.

15 TEMMUZ'DA 251 ŞEHİT VERİLDİ

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen ve 251 vatandaşın şehadetiyle sonuçlanan darbe girişimi sonrası vatanın bölünmez bütünlüğü, bir kez daha ortaya koyuldu.

HASTANE GÖRÜNTÜLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in tedavi gördüğü sırada öldüğü Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesi'nin Monroe kampüsündeki ölmeden önce kaldığı oda görüntülendi.

'251' DETAYI

FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunurken, Gülen'in ölmeden hemen önce kaldığı 251 numaralı oda fotoğraflandı.

ODA BOŞALTIP TEMİZLENDİ

251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

AA'nın aktardığı bilgilere göre, hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.

ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor." açıklamasında bulunmuştu.

Fidan, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirterek, "Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür." ifadesini kullanmıştı.