Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü.

Örgütün internet sitesinden Gülen’in ölüm haberi duyuruldu.

Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı.

FETÖ ELEBAŞININ ÖLÜMÜNÜ 'MEKANI CENNET OLSUN' DİYEREK DUYURDU

Teröristbaşı Gülen'in ölümünün yankıları sürerken Bursa'da yayın yapan yerel bir TV kanalında söylenenler dikkat çekti.

Bursada Bugün Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan'ın sunduğu Gün'Aysın programında, Fetullah Gülen'in ölüm haberi şaşkına çeviren ifadelerle sunuldu.

TEPKİ ÇEKTİ

FETÖ elebaşının ölüm haberini veren Komitgan, Gülen için 'Mekanı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

Komitgan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Gün başladı, bir anda acaba mı gerçekten mi sorularıyla şaşkınlığa uğradığımız çünkü birkaç kez gündeme gelen ama gerçek olmadığını öğrendiğimiz bir haberle uyandık. Fetullah Gülen’in ölüm haberi geldi. Kendisi dün vefat etmiş, örgütüne yakın olan kaynaklardan ve yeğeninden ölüm haberi teyitlendi. Ne diyelim mekanı cennet olsun.