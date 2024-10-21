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Haber Merkezi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kadrolarına sızarak yaptığı eylemlerle biliniyordu ve ABD'de tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Gülen'in ölüm haberi, örgüte yakın haber siteleri ve aile üyeleri tarafından da doğrulandı.

FETÖ, devletin içine sızarak 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçecek bir darbe girişiminde bulunmuştu. Fetullah Gülen ve örgütün diğer üyeleri, bu darbenin planlarını ABD'de hazırlamışlardı.

15 Temmuz'daki darbe girişimi, 251 vatandaşın şehit olmasıyla sonuçlandı ve vatanın bölünmez bütünlüğü bir kez daha net bir şekilde ortaya kondu.

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HALK TV'DE FETÖ ELEBAŞI ANLATILDI

Halk TV'de sunucu Ece Üner, FETÖ'yü ve elebaşını eleştiren, devlet içindeki yapılanmasına dikkat çeken bazı isimlerin çeşitli şekillerde susturulduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

FETÖ yapılanmasını anlatanlar artık aramızda yok. Türkan Saylan, Necip Hablemitoğlu, Ahmet Taner Kışlalı, şüpheli ölümler ve suikastlerle susturuldular. Hepsi de FETÖ'nün ve liderinin tehlikesi üzerine uyarılarda bulunmuşlardı.

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