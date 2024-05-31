FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliğinde sessizlik hakim Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden başka bir yere götürüldüğü söylenirken, çiftlikteki sessizlik ise dikkati çekti.

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AA

Uzun zamandır ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinden başka bir yere götürüldüğüne yönelik iddialar gündeme geldi.

Bu iddiaların ardından FETÖ elebaşının yaşadığı çiftlik evi, havadan drone ile görüntülendi.

Görüntülenen çiftlik evindeki sessizlik, FETÖ elebaşının Gülen'in başka bir yere götürüldüğüne dair iddiaları da güçlendirdi.

Ziyaretler durdu, evler boşatıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği merkezden kaçırıldığı iddiası, yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından gündeme getirilmişti.

Bu gelişmenin ardından örgüte ait yayın organlarında, adı "Golden Generation Worship & Retreat Center" olarak geçen FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi.

Bölge esnafı kampa gelen gidenin olmadığını teyit etti

FETÖ üyelerinin yoğunlukla yaşadığı Saylorsburg ve Wind Gap gibi kasabalarda bulunan ve örgüt üyelerini tanıyan bazı yerli esnaf da bir süredir kampa gelen giden kimse olmadığını teyit ederken, çiftliğin satılığa çıktığı yönünde duyumlar aldıklarını aktardı.

Drone çekimlerine yansıyan görüntülerde de çiftlikte daha önce boş yer olmayan otoparkta sadece birkaç araç bulunduğu, yaklaşık 60 dönümlük kamp alanında sadece bir kişinin misafirhanelerden birine giriş çıkış yaptığı görüldü.

24 saat aralıksız nöbet tutuluyordu

Daha önce çiftliğin girişinde 24 saat aralıksız nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlilerinin de artık yerinde bulunmadığı görüntülere yansıdı.

FETÖ'nün karakutusu olan ve Fetullah Gülen'i çiftlikten kaçırdığı iddia edilen Cevdet Türkyolu ile kızlarına ait evlerin bulunduğu bölge de havadan görüntülendi.

Çiftliğe yaklaşık 5 dakika mesafede bulunan bölgede, FETÖ'ye ait Gurbet Cemetery isminde ve ABD'de ölen örgüt elebaşlarının gömüldüğü bir de mezarlık bulunuyor.

Alanın görüntülendiğini fark eden 2 örgüt üyesi, hızlı adımlarla üzeri örtülü bir yeri kontrol etmeye gelip daha sonra buradan uzaklaştı.

Örgüt içinde karşılıklı suçlamalar sürüyor

Geçen hafta, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni (kardeşi Mesih Gülen'n oğlu) Ebuseleme Gülen tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarla örgüt yandaşları arasında alevlenen tartışmalar sürüyor.

Ebuseleme Gülen, örgüt çiftliğinin hemen yanında yer alan bir evin girişinden yaptığı videolu paylaşımda, Fetullah Gülen'in "başka bir yere kaçırıldığını" iddia etmişti.

Yeğeninin iddialarına göre Fetullah Gülen, örgütün karakutusu olarak bilinen Cevdet Türkyolu başta olmak üzere, Barbaros Kocakurt, Mustafa Özcan ve Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal tarafından bilinmeyen bir yerde tutuluyor.

İddiaların örgüt yandaşları tarafından yoğun etkileşim alması üzerine de Fetullah Gülen adına uzun zamandır paylaşımların yapıldığı bir sosyal medya hesabında, FETÖ elabaşının çiftlikten "daha sakin bir ortamda" rutin faaliyetlerine devam ettiği ifadelerine yer verilmiş, yer değişikliğinin doktorların ısrarından kaynaklandığı öne sürülmüştü.

Ebuseleme Gülen, X paylaşımlarında, amcasının 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili "gerçekleri açıklamadan ölmemesi gerekir" yorumlarında bulunurken, Türkyolu, Adil Öksüz, Kudret Ünal ve Barbaros Kocakurt gibi örgütün önde gelen isimlerini suçlamayı sürdürüyor.

Elebaşının yeri tartışması sürüyor

Tartışmalara, Kemal Gülen ve Ahmet Kurucan gibi örgütün bazı etkili isimleri de sosyal medya hesaplarından katılarak elebaşı Gülen'in, "çok az kişinin bildiği bir evde bulunduğu, sağlık durumunun hassasiyetinden dolayı, kamp gibi kalabalık bir ortamda tutulmak istenmemesinin normal olduğunu" savundu.

Yapılan bu açıklamalar, örgüt tabanını tatmin etmezken, sosyal medyada Ebuseleme Gülen'in paylaşımlarına destek veren FETÖ üyelerinin sayısının arttığı görüldü.

Ayrıca örgütün sitesinde paylaşılan görselin profil fotoğraf olarak tercih edilmesinin, Gülen'in gerçek sağlık durumunu gizleme amacı taşıdığı yorumlarına neden oldu.

Cevdet Türkyolu'nun adı daha önce de yolsuzluklara ve örgüt içi kavgalara karıştı

Türkyolu, Fetullah Gülen'in yeğeni Mebruke Türkyolu ile yaptığı evlilik sayesinde örgütteki yerini daha da sağlamlaştırmıştı.

Örgütün Gülen'den sonraki karar mekanizması olarak bilinen ve bizzat elebaşı tarafından atanan "Ali Heyet" adlı kurulunda yer alan Türkyolu'nun adı, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sık sık gündeme geldi.

Pensilvanya'daki kampın idaresinden, örgütün banka hesaplarına kadar her alanda yetkiyi elinde bulunduran Türkyolu, örgüte ait "himmet" paralarını kendi hesabına aktarmak, onlarca ev ve işyerine sahip olmakla suçlanmıştı.

Türkyolu'nun şahsi mal varlığının "hiçbir işte çalışmadığı halde" katlanarak artması diğer ülkelerdeki örgüt yapılanmalarını rahatsız etmiş, örgütün tabanından "biz maddi sıkıntı çekerken onlar lüks içinde yaşıyor" yorumları, sosyal medya platformlarına yansımıştı.

Gülen'in sözde sosyal medya yöneticisi Osman Şimşek'in, diğer bölge elebaşlarının bu konudaki şikayetlerini dile getirdiği mektubu Fetullah Gülen'e okuması üzerine Türkyolu'nun Şimşek’i döverek kamptan kovduğu ve maaşını kestiği örgüt çevrelerinde duyulmuştu.

Bu olaydan sonra Türkyolu'nun, örgüt yönetimini ele geçirdiği yorumları yapılmıştı.

Şimşek, söylentileri sosyal medyadan yaptığı açıklama ile doğrulamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)