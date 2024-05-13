FETÖ elebaşının yeğeni Selman Gülen’e 6 yıl 3 ay hapis FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen’in de aralarında bulunduğu 4 sanığın örgütün ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırdığı evde birlikte kaldıkları, örgütün talimatları ile hareket ettikleri ve kendilerini farklı isimlerle tanıttıkları iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, tüm sanıkları 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

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İHA

Fethullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen’in de aralarında bulunduğu 4 sanığın, örgütün ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırdığı evde birlikte kaldıkları, örgütün gizlilik talimatları ile hareket ettikleri ve kendilerini çevrelerindeki yaşayanlara farklı isimlerle tanıttıkları iddiasıyla yargılandığı dava, karara bağlandı.

İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Selman Gülen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti.

6’şar yıl 3’er ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Selman Gülen, Nur Gülen, Bekir Öztürk ve Mine Öztürk’ü ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırdı.

Sanık Selman Gülen'in tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan heyet, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların ise haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede; şüpheliler Selman Gülen, Nur Gülen, Bekir Öztürk ve Mine Öztürk’ün, örgütün ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırdığı ve kira sözleşmesi başkası tarafından yapılmış bir evde birlikte kaldıkları, kendilerini çevrelerinde yaşayanlara farklı isimler ile tanıttıkları, yakalanmamak amacıyla tedbir alarak market alışverişini dahi internet tabanlı market uygulamaları üzerinden yaptıkları ve yıllarca herhangi bir gelir getirici işte çalışmamalarına rağmen evlerinde 4 bin 500 dolar, 850 euro ve 500 kron paranın bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin tam bir gizlilik ve sadakat içerisinde tutum sergiledikleri, örgütün gizlilik talimatları ile hareket etmeye devam ettikleri ve kendi iradelerini örgüt yöneticilerinin iradesine rızaen teslim ettikleri belirtildi.

İddianamede, şüpheliler Selman Gülen, Nur Gülen, Bekir Öztürk ve Mine Öztürk’ün ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)