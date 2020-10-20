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FETÖ'nün emniyet yapılanması soruşturması: 9 gözaltı kararı

FETÖ'nün emniyet yapılanması soruşturması: 9 gözaltı kararı

Örgütün emniyet yapılanmasında yer alan 2'si sivil, 7'si meslekten ihraç edilen polis olmak üzere 9 kişi için gözaltı kararı verildi.