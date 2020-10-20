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    FETÖ'nün emniyet yapılanması soruşturması: 9 gözaltı kararı

    Örgütün emniyet yapılanmasında yer alan 2'si sivil, 7'si meslekten ihraç edilen polis olmak üzere 9 kişi için gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 20.10.2020 - 11:11
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 11:11
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    FETÖ'nün emniyet yapılanması soruşturması: 9 gözaltı kararı

    Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan, haklarında FETÖ üyesi olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, ByLock kullandıkları belirlenen, bu şekilde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması içerisinde yer alan 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    4 İLDE OPERASYON

    Şüphelilerden birinin 2. sınıf emniyet müdürü, birinin komiser, 2'sinin komiser yardımcısı, 3'ünün polis memuru olduğu ve daha önce kamu görevinden çıkarıldıkları, 2'sinin ise sivil mahrem imam olduğu öğrenildi.

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 ilde operasyon şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

    5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Öte yandan, şu ana kadar şüphelilerden 5'inin gözaltına alındığı bildirildi

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