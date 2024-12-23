FETÖ finansörü Ali Katırcıoğlu'nun mal varlığı Hazine'ye devredildi

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FETÖ'cü hain darbe girişiminin ardından başlayan geniş adli süreç hala devam ediyor.

Bir yandan hücre evlerinde gizelenen FETÖ'cüler yakalanırken bir yandan da davalar karara bağlanıyor.

Bu kapsamda önemli bir gelişme yaşandı.

FETÖ'nün en büyük finansörlerinden biri olan Pensilvanya'daki çiftliği de FETÖ'ye hibe etmesiyle tanınan firari terörist Ali Katırcıoğlu hakkında karar verildi.

Katırcıoğlu Ailesi'nin ve 3 ayrı şirketin yargılandığı dava sonuçlandı.

TÜM MAL VARLIĞI HAZİNE'YE DEVREDİLDİ

Daha önce Katırcıoğlu Ailesi'yle ilgili 2 ayrı davada karar çıkmış ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, bu davaların birleştirilerek tek dosyada görüşmesine hükmedilmişti.

Pensilvanya'daki çiftliği örgüte hibe etmesiyle hatırlanan FETÖ'nün önde gelen finansörlerinden Ali Katırcıoğlu ve ailesinin yer aldığı sanıklardan Abdullah Katırcıoğlu ve Mustafa Talat Katırcıoğlu'nun dosyaları, yurt dışında kaçak olmaları nedeniyle ayrıldı.

Mahkeme, Akasya Alçı Maden Üretim, Aksan Ak Madencilik Enerji Sanayi, Akasya Yapı Sanayi ve Elbruz Elektrik şirketlerine ait mal varlıklarının, banka hesaplarının ve tüm menkul, gayrimenkullerinin örgüte tahsis edildiği anlaşıldığından müsaderesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca Ali Katırcıoğlu, Abdullah Katırcıoğlu, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Mehmet Demircan ve Fatma Nuray Demircan'ın şahıs malvarlıklarının da müsaderesine hükmetti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Katırcıoğlu Ailesi'nin tüm mal varlığına tedbir konulmuştu.

Mahkemenin bu kararıyla birlikte ailenin çoğu İstanbul'da bulunan gayrimenkul, arsa ve dükkanın da yer aldığı onlarca malı devlet hazinesine geçmiş oldu.

KIZINA HAPİS CEZASI

Daha önce Katırcıoğlu Ailesi'yle ilgili 2 ayrı davada karar çıkmış ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, bu davaların birleştirilerek tek dosyada görüşmesine hükmetmişti. Dosya İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu davada, TMSF tarafından el koyulan Kaynak Holding'e bağlı Akasya Alçı Maden Üretim, Akasya Yapı Sanayi ve Ticaret, Aksan Ak Madencilik Enerji Sanayi, ve Elbruz Enerji Elektrik Üretim şirketlerinin ortak ve yöneticilerinin yargılanıyordu.

Sabah'ın haberine göre Ali Katırcıoğlu'nun kızı Fatma Nuray Demircan da sanıklar arasında yer aldı. Demircan, Akasya Alçı Maden Üretim şirketinin ortaklarındandı. Örgütün tepe yöneticileriyle irtibatlı çıktı. Demircan hakkında "terörizmin finansmanını önlenmesine muhalefet etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

MÜDÜRLER DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ

Sanıklardan Nadir Aksoy da FETÖ'yle ve Katırcıoğlu Ailesi'yle milyonlarca liralık para alışverişinde bulunan Akasya Alçı Maden Üretim şirketinin ortağı ve yönetim kurulu üyesiydi. Aksoy, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan şirket müdürü Ümit Toygar, ortaklardan Yılmaz Demirtaş, şirket müdürü Mustafa Aygün, şirket müdürü Zafer Döğer, ve şirket ortaklarından Behzat Susamlı, delil yetersizliğinden beraat etti.

2016'DA TEDBİR KONMUŞTU

2015 Mart ayında Güney Afrika'ya kaçan Ali Katırcıoğlu'nun mal varlıklarına 2016 yılında konulan ihtiyati tedbir kararına kadar FETÖ'nün parasını yurt dışına kaçırdığı saptanmıştı. FETÖ'nün finans baronlarından olan Ali Katırcıoğlu, inşaat sektöründeki faaliyetleriyle adından sıkça söz ettirdi ve gayrimenkul zenginleri arasına ismini yazdırdı.

2000 yılında ise işlerini oğullarına devretti ve daha çok örgüt içerisindeki aktif rolüne yoğunlaştı. Oğlu Mustafa Talat Katırcıoğlu da Bank Asya'da Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapan bir isimdi. Katırcıoğlu, 13 Mart 2015 yılında yurt dışına kaçtı.

12 MİLYON DOLAR KAÇIRDI

2015 yılı Mart ayında Güney Afrika'ya kaçan Ali Katırcıoğlu'nun, Kadıköy'deki bir banka şubesindeki hesabına oğlu Abdullah Katırcıoğlu tarafından holding ve bazı şirketlere kayyum atandıktan bir gün sonra, 18 Kasım 2015 günü 12 milyon 500 bin dolar gönderildi. Bu paranın Abdullah Katırcıoğlu'nun hesabına daha sonra kayyum atanan Akasya Yapı'nın hesabından aktarıldığı tespit edildi.

"KERVANCI AĞABEY"

Oğullarından Abdullah Katırcıoğlu, 1989'da Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızıyla evlendi. Ancak Abdullah Katırcıoğlu, Haziran 2015'te karısından ayrıldı. Fetullah Gülen'in zamanında Ali Katırcıoğlu'nun soyadını beğenmediği ve bundan sonra kendisine "Kervancı" denmesini istediği iddia ediliyordu.

Bu nedenle FETÖ mensupları kendi aralarında "Kervancı Ağabey" olarak bilinen Ali Katırcıoğlu, Kervancı Ali olarak da anıldı. Katırcıoğlu, Fetullah Gülen'in talimatı ile Güney Afrika'da 2007 yılında başlayan proje ile 34 milyon dolara külliye inşa etti. Ali Katırcıoğlu, 2 yıl önce eylül ayında Güney Afrika'da vefat etti.