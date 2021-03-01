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    FETÖ firarisi emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz tutuklandı

    FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz, Ankara'da tutuklandı.
    • AA
    • 01.03.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 18:34
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    FETÖ firarisi emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz tutuklandı

    FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de gözaltına alınmıştı.

    TUTUKLANDI

    Ankara'ya getirilen Cankıymaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

    Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Cankıymaz, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

    FETÖ firarisi emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz tutuklandı VİDEO

    SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı eski tuğgeneral Serdar Atasoy, eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz ve emekli tuğgeneral Celalettin Çoban ile "mahrem imam" Yaşar Özdemir hakkında 27 Ocak'ta gözaltı kararı çıkarmıştı.

    Eş zamanlı operasyonda Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alınmış, Özdemir'in tutuklanmasına karar verilirken diğer 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari Cankıymaz hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

    Cankıymaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalanmış ve işlemlerin ardından Ankara'ya getirilmişti.

    FETÖ firarisi emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz tutuklandı #1

    FETÖ firarisi emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz tutuklandı #2

    FETÖ firarisi emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz tutuklandı #3

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