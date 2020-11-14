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    FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Sezer, Ankara'da yakalandı

    FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Sezer, Ankara'da yakalandı

    FETö'den 3 yıldır aranan firari zanlı eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara'da operasyonla gözaltına alındı. Sezer, örgütün bağlılık seviyesinde en üst seviyedeki A5 kategorisinde.
    • AA
    • 14.11.2020 - 08:22
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 10:10
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    FETÖ'nün en üst kademelerinde yer alan, eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer Çankaya'ya bağlı Ata Mahallesi'nde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

    Üzerinde başka birine ait nüfus cüzdanı çıkan Sezer, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Sezer, Ankara da yakalandı #1

    EN ÜST SEVİYE OLAN "A5" KATEGORİSİNDE

    Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Yüksel Sezer'in, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.

    FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Sezer, Ankara'da yakalandı VİDEO

    FETÖ'nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı "A5" kategorisinde yer aldığı belirlenen Sezer'in, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşadığı konutun güvenlik açıklarının tespiti amacıyla yurt dışına gönderilecekler listesinde olduğu ortaya çıktı.

    Sezer'in Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde de "usulsüz dinleme" konusunda yürütülen idari soruşturma kapsamında ceza aldığı öğrenildi.

    FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Sezer, Ankara da yakalandı #2

    FETÖ'NÜN PROTESTOLARINA KATILMIŞ

    Bu arada yapılan soruşturmada eski emniyet müdürü Yüksel Sezer'in, 2015 yılında FETÖ'nün organizasyonuyla Ankara Güvenpark ve Milli Müdafaa Caddesi'nde düzenlenen Polis Koleji ve Polis Akademisinin kapatılma kararını protesto gösterilerine katıldığı tespit edildi.

    Soruşturma dosyasında Sezer'in katıldığı 8 ayrı protesto gösterisindeki görüntüleri de yer aldı.

    Ayrıca Sezer'in kendisiyle irtibatlı olan örgüt üyelerine üzerlerindeki mal varlıklarını kaçırmak adına üçüncü şahıslara devretmelerine ilişkin yönlendirme yaptığı öğrenildi.

    FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Sezer, Ankara da yakalandı #3

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