FETÖ firarisi Hakan Şükür, TV5 yayınına katıldı

Saadet Partisi'ne yakın medya kuruluşlarından TV 5, firari FETÖ sanığı Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı. Programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, Şükür'den övgüyle söz etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçti.

Her fırsatta Türkiye'ye karşı karalama kampanyalarına dahil olan terör örgütü üyeleri, katıldıkları yayınlarda Türkiye'ye yönelik karanlık kampanyalarını sürdürüyor.

Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV 5, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı.

Hakan Şükür'den övgüyle bahsetti

'Düşünme Vakti' isimli programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ firarisi Hakan Şükür'den övgüyle bahsetti.

Hakan Şükür'ün unvan kısmına "Eski Milli Sporcu" ibaresi yazıldı.

"Hakan Bey hoş geldiniz"



Mehmet Ali Kayacı, "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da. Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız. Hakan Bey hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

FETÖ firarisi Hakan Şükür TV5 yayına katıldı

"Çok başarılı bir sporcuydunuz"

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'e methiyeler dizen Kayacı, şöyle devam etti:

"Ben Oktay Derelioğlu hayranıydım. Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum."

Yayın büyük tepki topladı

TV 5 ekranlarında Şükür'den övgüyle söz edilen anlar tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, TV 5 kanalına ve sunucu Mehmet Ali Kayacı'ya büyük tepki gösterdi.

İşten kovuldu

Yoğun tepkilerin ardından yayına FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü konuk alan sunucu Mehmet Ali Kayacı, işinden kovuldu.





ByLock kullanıcısı ve turuncu kategoride yer alıyor

2016'da Hakan Şükür'ün, FETÖ üyelerinin kullandığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından deşifre edilen "ByLock" kullanıcısı olduğu ve "turuncu" kategoride yer aldığı biliniyor.

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür hakkında, 3 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.



