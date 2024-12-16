FETÖ firarisi mesleğinden ihraç edilen emniyet müdürü, Adana'da yakalandı

DHA

Güvenlik güçlerinin suç ve suçluya yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, terör örgütlerine yönelik çalışamalarına hız veriyor.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2015'te meslekten ihraç edilerek, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari suçlu 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yusuf Lerik'in yakalanması için çalışma başlattı.

SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Ekipler, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlediği Yusuf Lerik'i sokakta yürürken yakaladı.

Emniyete götürülen Lerik’in, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' yazışmalarında adı geçtiği, daha önce yakalanan örgüt üyeleri tarafından teşhis edildiği ve hakkında ifade verildiği belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Örgütün emniyet yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen Lerik'in, polislere yönelik örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Lerik, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.