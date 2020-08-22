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- FETÖ firarisi spiker Erkan Akkuş Kocaeli'de yakalandı
FETÖ firarisi spiker Erkan Akkuş Kocaeli'de yakalandı
Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalanan eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş, işlemlerinin ardından İstanbul’a gönderildi.
- İHA
- 22.08.2020 - 15:22
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan, eski Bugün TV'de haber müdürü ve spiker olarak görev yapan Erkan Akkuş'un İzmit'te olduğu ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.
OPERASYONLA YAKALANDI
İzmit'te belirlenen adrese yapılan operasyonda Akkuş yakalanarak, gözaltına alındı.
İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ, TUTUKLANDI
Polis ekiplerince polis merkezine götürülen Akkuş, işlemleri sonrasında İstanbul'a gönderildi. Burada mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.