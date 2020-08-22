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    FETÖ firarisi spiker Erkan Akkuş Kocaeli'de yakalandı

    Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalanan eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş, işlemlerinin ardından İstanbul’a gönderildi.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 15:22
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    FETÖ firarisi spiker Erkan Akkuş Kocaeli'de yakalandı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan, eski Bugün TV'de haber müdürü ve spiker olarak görev yapan Erkan Akkuş'un İzmit'te olduğu ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

    OPERASYONLA YAKALANDI

    İzmit'te belirlenen adrese yapılan operasyonda Akkuş yakalanarak, gözaltına alındı.

    İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ, TUTUKLANDI

    Polis ekiplerince polis merkezine götürülen Akkuş, işlemleri sonrasında İstanbul'a gönderildi. Burada mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

    FETÖ firarisi spiker Erkan Akkuş Kocaeli de yakalandı #1

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