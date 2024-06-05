FETÖ içinde elebaşının yeğeninin itirafları sonrasında çatlak büyüyor Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in itirafları, örgütün içinde ağırlığı olan diğer FETÖ mensuplarının sosyal medya üzerinden birbirini hedef alan açıklamalarda bulunup restleşmesine yol açtı.

AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nde iç çatışma sürüyor...

Elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme, sosyal medyada çeşitli açıklamalar yapmaya devam ederken, örgüt içinden değişik tepkiler alıyor.

Karşı karşıya geldiler

Bazıları itiraf olarak görülen paylaşımlar sonrası firari FETÖ mensubu Önder Aytaç ile Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal, Emre Uslu ve Ekrem Dumanlı gibi isimler karşı karşıya geldi.

Türkiye'den 2014'te firar ederek ABD'ye yerleştiği bilinen Eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi Aytaç, Ebuseleme Gülen'in itirafları sonrasında sosyal medya hesabı X'ten, Ünal'ın "Susan kurtulur" şeklindeki paylaşımına, "Söz gümüşse sükut altındır. Sözü altın olanın sükutu intihardır." ifadeleriyle yanıt verdi.

İkinci paylaşımında, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır hadisini nereye koyacaksınız?" ifadesini kullanan Aytaç, devamında, popüler bir şarkının sözlerini kısmen değiştirerek şiir formunda bir paylaşımla Ünal'ın "susma" uyarısını hicvetti.

İtirafları tek tek sayfasından paylaştı

FETÖ üyesi olduğu tahmin edilen bazı hesaplar ise Kudret Ünal'ın bu ihtarına küfürlü sözlerle cevap verirken, Ebuseleme Gülen'in itiraflarını kendi sayfalarında tek tek paylaştı.

Aytaç, FETÖ'ye ait eski Zaman gazetesinin Genel Müdürü Ekrem Dumanlı'ya da benzer göndermelerde bulundu.

Aytaç, "Şer ekibi medya başı Ekrem'e" hitabıyla başladığı diğer bir paylaşımında, "Ekrem Dumanlı utanmadan bazıları için 'sosyal medyadaki şer ekibi' demiştir. İtikadımca şer ekibinin başı Ekrem'dir. Emre Uslu da sözde hep tarafsız biri midir?" ifadelerine yer verdi.

FETÖ'cü Uslu, Aytaç'ı engelledi

Uzun süredir, örgüt içinde yaşanan anlaşmazlıkların tartışılmasını isteyip kendine ulaşmak isteyenler için e posta adresini profiline iliştiren Önder Aytaç, X hesabında açtığı sohbet odasında, Ebuseleme Gülen'in itiraflarını inandırıcı bulmadığını belirten FETÖ firarisi Emre Uslu'yu hedefine aldı.

Aytaç, FETÖ'nün üst karar mekanizması "Âli Heyet" üyesi Barbaros Kocaoğlu'nun "Ebuseleme Gülen'in iddialarının gerçek olmadığı" ifadelerini paylaşmasının ardından Uslu'yu "yalancılıkla" suçlayarak, "Siyasilerle ilgili kirli oyunlar yaptırtan ve buna sponsor olan MÖZ (Mustafa Özcan), sosyal medyada sözde hizmeti destekleyen kirli organize yapılar için de nasıl destekler veriyordur?" ifadelerine yer verdi.

Emre Uslu'nun, bu ifadeler sonrasında Aytaç'ı engellediği anlaşıldı.

Aytaç bunun üzerine konuyla ilgili, "Hoşgörü uzmanı, cemaat konularının bilirkişisi, hizmet üst tepe yönetiminden anında açıklamalar alan, 27 yıllık dostum, sosyal medyada bir çete ile birlikte hareket eden Emre Uslu beni bloklamış." sözlerini içeren bir paylaşımda bulundu.

Örgütün önemli isimlerinden peş peşe açıklamalar geldi

FETÖ'nün üst karar mekanizması "Âli Heyet" üyelerinden Barbaros Kocakurt, Ebuseleme Gülen'in çıkışının ardından başlayan karşılıklı suçlama dalgasında, ilk defa sosyal medyada kamera karşısına geçip iddiaların doğru olmadığını öne sürdü.

Ebuseleme Gülen'in açıklamaları sonrası, elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeniyle evli ve örgütün etkili isimlerinden olan Ahmet Kurucan, yeğeni Kemal Gülen ve Barbaros Kocaoğlu gibi isimler uzun süre sonra ilk defa iç kavgayı yatıştırmak için görüntülü veya yazılı açıklamalarda bulunmak zorunda kaldı.

Örgütün resmi internet sitesi olarak kullandığı Herkul.org üzerinden dün elebaşı Fetullah Gülen'in bir kare fotoğrafı paylaşılarak öldüğü söylentileri bastırılmaya çalışılırken, fotoğrafın Gülen'in önündeki sehpada "yeni içilmiş görünen Türk kahvesi fincanıyla" kadraja alındığı dikkatten kaçmadı.

Tabandan gelen tepkileri azaltmak isteyen örgüt üst yönetimi, Ebuseleme Gülen'in babası Mesih Gülen'e de kanser tedavisi gördüğü hasta yatağından videolu bir paylaşım yaptırarak, oğlunun ifşaatlara son vermesi için baskı kurmayı denemişti.

Öte yandan, adı yaptığı spordan çok terör örgütü FETÖ ile anılan basketbol oyuncusu Enes Freedom Kanter de yaşanan gelişmeler üzerine geçen günlerde, örgüte 110 milyon dolar bağış yaptığını, kendisinin ne ev ne araba alacak parası kalmadığını, kiralık küçük bir evde yaşadığını iddia etmişti.

Bazı örgüt üyesi sosyal medya kullanıcıları, Kanter'e bu açıklamanın örgüt tabanının bağış konusunda teşvik edilmesi için Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan ekibi tarafından yaptırıldığını iddia ederken, bazı yorumcular ise Kanter'in aslında, Ebuseleme Gülen'in söz konusu isimlerin himmet paralarını çaldığı açıklaması üzerine, yaptığı bağış miktarının kayda geçmesi amacıyla dillendirdiğini savunmuştu.

Yeğen Ebuseleme Gülen ne dedi?

Ebuseleme Gülen'in, FETÖ yayın organı eski Zaman gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez'le röportajında yaptığı itirafları, örgütün en tepe elebaşı amca Fetullah Gülen ve birçok üst yöneticinin 15 Temmuz darbe girişiminin içinde olduğunu, aylar öncesinden hazırlık ve görevlendirmelerin yapıldığını ortaya koydu.

Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün darbe girişimini hazırlarken bizzat elebaşı Gülen ve diğer üst yöneticilerle irtibatta olduğunu söyledi.

Öksüz için amcası Gülen'in, darbenin hemen ardından yaptığı açıklamalarda onu "yakından tanımadığı, ara sıra yanına gelip gidenlerden biri olabileceği" şeklindeki ifadelerine çok sert tepki veren Ebuseleme Gülen, elebaşını yalanladı.

Açıklamalarının ardından Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da yaklaşık 25 yıldır kaldığı kamptan kaçırıldığını duyurarak örgütteki kavganın tabana yayılmasına neden olan Ebuseleme Gülen, amcasını kaçıran ekibin de Öksüz'le birlikte 15 Temmuz darbesini hazırlayan ekip olduğunu aktardı.

Yeğen Gülen, amcasının Öksüz hakkındaki açıklamalarıyla ilgili, "Adil Öksüz'ü tanımıyorum deniliyor ama Adil Öksüz tanınıyormuş. 'Ben Türkiye’ye döneceğim' (Öksüz hakkında bildiklerimi itiraf etmek için) deyince, 'Ne olur gitme, bu bir intihar' dediler. Polis çağırdılar ve beni zorla hastaneye götürdüler." ifadelerine yer verdi.

Adil Öksüz Erdoğan'ı yıpratmak için bilgisayar oyunu hazırlattı

Adil Öksüz, Mustafa Özcan Barbaros Kocakurt, Dr. Ali ve Cevdet Türkyolu gibi örgütün üst karar mekanizmasında (Âli Heyet) bulunan isimlerin aylar öncesinden darbe girişimini bildikleri ve darbeye giden süreçte rol aldıklarını dile getiren Ebuseleme Gülen, Öksüz'ün aynı dönemde kendisinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Pislik içinde, kötü, katil, hırsız, şeytan gibi gösteren bir bilgisayar oyunu hazırlamasını istediğini" belirtti.

2016 yılının "ocak sonuyla nisan başı arasında" yaklaşık 4-5 defa Adil Öksüz'le bu konuyla ilgili görüştüğünü paylaşan yeğen Gülen, "ben o zamana kadar kendisini şahsen tanımıyordum. Ama Adil Öksüz hep 5'inci katlarda (daha önce İstanbul-Altunizade'deki FEM dersanesinde elebaşı Gülen'e ait 5'inci kat) gezen birisiydi." diye konuştu.

Gülen, Adil Öksüz'le kendisini ilk defa, İstanbul Çamlıca'daki evinde görüştüren kişinin Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım olduğunu belirtirken, "Adil’in asker sorumlusu olduğunu söylediler. Ben o güne kadar Barbaros abi (Kocakurt) olarak biliyordum." dedi.

"Israrla oyunun 17 Temmuz’a yetişmesini istedi durdu"

Dijital sanatlar üzerine eğitim aldığını ve bununla ilgili bir şirketi olduğunu belirten Ebuseleme Gülen, Adil Öksüz'ün söz konusu bilgisayar oyunu için kendisine, "İlk etapta 2 milyon dolar, bir sene içinde de 20 milyon dolar daha para alınacak." dediğini aktardı.

Ebuseleme Gülen, "20 milyon (dolar) bütçeli bir oyun. Bunun için dört-beş kez görüştük. Israrla oyunun 17 Temmuz’a (2016) yetiştirilmesini istedi durdu." diye konuştu.

"Ben '20 bin dolar bile alamayız' deyince Adil, 'Birkaç ay sonra görürsün' dedi." ifadelerini kullanan yeğen Gülen, bu görüşmenin darbeden birkaç ay önce gerçekleştiğini ve görüşme esnasında Öksüz'ün, "çok bilmiş" bir tavrı, "çok kibirli" bir hali olduğuna değindi.

Kendisinden istenen "Zift" isimli bilgisayar oyununun nedenini soran Gülen, Adil Öksüz'ün kendisine, "20 sene sonra bile bizim gençlere o adamlarla neden mücadele ediyor olduğumuzu anlatabiliyor olmamız lazım." şeklinde cevap verdiğini söyledi.

"Yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek"

Nisan 2016'da Adil Öksüz'ün isteğiyle, söz konusu bilgisayar oyunu ekibinde yer alması konusunda elebaşı Gülen'in onayını almak üzere ABD'ye geldiğini anlatan Ebuseleme Gülen, Pensilvanya'daki örgüt kampında amcasının kendisini görünce, orada bulunan Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'a kendisini işaret ederek, "(Bu) akraba, başkasını bulamadınız mı?" diye çıkıştığını belirtti.

Yeğen Gülen, iki kişi katıldıkları mahrem görüşmede Fetullah Gülen'in ikisinin kafasını birleştirerek kulaklarına eğildiğini ve "Arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye’deki bütün kurumlar el değiştirecek. Siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda, bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazı olun, renk vermeyin. Müsaade sizin." şeklinde fısıldadığını paylaştı.

Ebuseleme Gülen bu anı anlatırken, sesinin başkaları tarafından duyulmaması için amcasının, "dudağının kulağına değecek kadar" kendisine yaklaştığını vurguladı.

Eski İyi Parti Genel Başkanı Akşener'le ilgili oyun da FETÖ projesi çıktı

Paylaşımları örgüt tabanında geniş ilgi toplayan Ebuseleme Gülen, FETÖ'nün Türk siyasetine müdahale etme bağlamında İyi Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'i karikatürize eden ve hakaret içerdiği gerekçesiyle bir süre sonra internette yasaklanan bilgisayar oyununu da bizzat kendilerinin hazırladığını itiraf etti.

Gülen, "Meral'i gıdıkla oyununun yüzde 80'ini ben yaptım. Bu yüzden, bu vicdan azabıyla özür diliyorum." dediği bilgisayar oyununun parasının bizzat örgütün Türkiye'den sorumlu elebaşı Mustafa Özcan tarafından ödendiğinin altını çizdi.

Ebuseleme Gülen, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde, "İyi Partiye oy kazandırmak için" yapıldığını iddia ettiği bu oyunu, ekipteki diğer FETÖ mensubu Dalan'ın, Fetullah Gülen'e seyrettirip onay aldığına da vurgu yaptı.

Ebuseleme Gülen ayrıca, Dalan'ın kendisine Fetullah Gülen'le görüştüğünü ve "Arkadaşlar bu oyun işine devam etseler keşke." dediğini aktarması üzerine, 2017-2018'de 4 tane bilgisayar oyunu daha yaptıklarına işaret etti.

FETÖ elebaşına hakaret eden bazı videoların hazırlanıp AK Partili gibi görünen sahte hesaplardan paylaşıldığını da itiraf eden Gülen, "Amaç şu: Bakın bu Ak troller, Ak Partililer, bu Ak gençlik ne pis insanlar. Hocanıza ne hakaretler ne küfürler ediyorlar ne edepsizler." ifadelerini kullandı.

"Bizim arkadaşlar yapmaz diyor. Yapar"

Türkiye'nin hem iktidardaki yetkilileri hem de muhalefet liderleri hakkında dezenformasyon amaçlı hazırlanan bilgisayar oyunlarının kendi örgütleri tarafından hazırlandığının ortaya çıkmasına bazı FETÖ mensupları da yorumlarda bulundu.

Eski Zaman gazetesi yöneticilerinden Abdülhamit Bilici ve örgütün İngilizce yayın organı Today's Zaman'ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş sosyal medya hesaplarından, söz konusu faaliyetleri yapanların desteklenmesini ve para sarf edilmesini eleştirdi.

Ebuseleme Gülen, itirafları ve anlattıklarına örgüt mensuplarının inanmaması karşısında da "Yani, nasıl ki biz Fetullah Gülen’i kutsallaştırdık. Fetullah Gülen de kendi davasını kutsallaştırmış, kusura bakmasın kimse. Bizim arkadaşlar 'Yapmaz' diyor. Yapar hocam, bal gibi yapar. Aha buradayım, ben de yaptım." ifadelerini kullandı.

Cevdet Türkyolu hırsızlık yüzünden "defalarca" kamptan kovuldu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öz yeğeni Ebuseleme Gülen, örgütün hem tabanı hem de diğer ülke yöneticileri tarafından yardım (himmet) paralarını zimmetine geçirmekle suçlanan örgüt üst yöneticilerinden Cevdet Türkyolu'nun yaptıklarının bizzat Fetullah Gülen tarafından da bilindiğini, örgüt merkezinden zaman zaman uzaklaştırılmasına rağmen yeniden işlerin başına döndüğünü idida etti.

"Cevdet, kampa gelenlere 'kampın şu masrafını karşılamazsan bir daha giremezsin' diyerek para alıyordu." diyen Gülen'in yeğeni, Türkyolu'nun kamptaki güçlü pozisyonunu kişisel servetini daha da artırmak için kullandığını, bunun da örgütün birçok kesimi tarafından bilinen bir gerçek olduğunu paylaştı.

Ebuseleme Gülen, "Kaynak holdinge çuvallarla para akıyordu.", "Biz kampa çuvallarla para taşıyorduk." gibi ifadelerle, örgütün kayıt dışı topladığı nakit paralara dikkati çekerken, Cevdet Türkyolu'nun Mustafa Özcan'la birlikte bu paralarla "başka hangi kumpaslar kurduğunun bilinmediğine" değindi.

Yeğen Gülen, "Fetullah Gülen dahil, üzüntüden gebermeliydiler. Kusura bakmayın, o kardeşleri için üzülmediler abi, üzülmediler." ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)