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    FETÖ ile mücadelede toplamda 23 bin 364 TSK personeli ihraç edildi

    FETÖ ile mücadelede toplamda 23 bin 364 TSK personeli ihraç edildi

    Bakan Akar, FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.07.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 16:00
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    Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, İstanbul'da 5'inci Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı.

    Sempozyumda konuşma yapan Bakan Akar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusuna değindi.

    TSK'DAN İHRAÇ

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Akar, bugüne kadar TSK içindeki 23 bin 364 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.

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