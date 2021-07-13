Haberler

Gündem Haberleri

FETÖ ile mücadelede toplamda 23 bin 364 TSK personeli ihraç edildi

FETÖ ile mücadelede toplamda 23 bin 364 TSK personeli ihraç edildi

Bakan Akar, FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiğini açıkladı.