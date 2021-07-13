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- FETÖ ile mücadelede toplamda 23 bin 364 TSK personeli ihraç edildi
FETÖ ile mücadelede toplamda 23 bin 364 TSK personeli ihraç edildi
Bakan Akar, FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiğini açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 13.07.2021 - 15:09
- Güncelleme : 13.07.2021 - 16:00
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, İstanbul'da 5'inci Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı.
Sempozyumda konuşma yapan Bakan Akar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusuna değindi.
TSK'DAN İHRAÇ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Akar, bugüne kadar TSK içindeki 23 bin 364 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.
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